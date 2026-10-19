Путешествие на «Укрзализныце»: в каких случаях поезд могут задержать

Поезд Укразализныци. Фото: Укразализныци/Facebook

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Укрзализныця вынуждена корректировать маршруты и расписания поездов, а пассажиры вынуждены часами мерзнуть во время эвакуации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Когда поезд может дождаться опаздывающего пассажира

К перевозчику обратилась пассажирка, которая сообщила, что её дочь едет на 85-м поезде Днепр-Львов. Женщина добавила, что задержка рейса значительная и из-за этого её близкий человек не успевает на поезд 749Д из Львова в Вену.

Пассажирка поинтересовалась у компании, есть ли какой-то выход из этой ситуации и реально ли задержать поезд 749Д во Львове.

В Укрзализныце пояснили, что задержка поезда из-за ожидания пассажиров возможна только в исключительных случаях, в частности, если речь идет об организованной группе из более чем 10 человек, имеющей групповой заказ билетов.

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Перевозчик добавил, что решение о задержке поезда принимается с учетом конкретных обстоятельств и возможностей организации движения.

Пассажирке порекомендовали как можно скорее обратиться к начальнику поезда, чтобы уточнить возможные варианты дальнейшей поездки и пересадки на международный рейс.

Женщина также спросила, если её дочь не успеет на поезд до Вены, имеет ли она право на возврат средств за международный билет.

В компании добавили, что если дочь не успеет на поезд до Вены, она может подать заявление на претензионный возврат средств за неиспользованный билет.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему в УЗ могут не работать розетки во время поездки. На ненадлежащее состояние работы пожаловалась одна из пассажирок поезда "Перемышль — Харьков". Она заявила, что из 4 имеющихся розеток работала только одна.

Также Новини.LIVE писали, как пассажиру Укрзализныци понять, что эвакуация в поезд завершается. Перевозчик предупредил, что ни в коем случае не стоит быть в наушниках, ведь о завершении эвакуации пассажиров из поезда проводники объявляют через громкоговоритель. Соответствующая команда об отсутствии угрозы поступает от начальника поезда.