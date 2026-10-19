Подорож Укрзалізницею: в яких випадках можуть притримати потяг

Потяг Укразалізниці. Фото: Укразалізниці/Facebook

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Укрзалізниця вимушена коригувати маршрути та графіки рейсів, пасажири вимушені мерзнути годинами під час евакуації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Коли потяг може очікувати пасажира, який затримується

До перевізника звернулась пасажирка, яка повідомила, що її донька їде у 85 потязі Дніпро-Львів. Жінка додала, що час затримки рейсу великий і через це її рідна людина не встигає на потяг 749Д зі Львова до Відня.

Пасажирка поцікавилась у компанії, чи є якийсь вихід з цієї ситуації та чи реально притримати потяг 749Д у Львові.

В Укрзалізниці пояснили, що затримка поїзда через очікування пасажирів можлива лише у виняткових випадках, зокрема, якщо йдеться про організовану групу з понад 10 осіб, яка має групове замовлення квитків.

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Перевізник додав, що рішення щодо затримки поїзда ухвалюється з урахуванням конкретних обставин і можливостей організації руху.

Пасажирці порекомендували якнайшвидше звернутися до начальника поїзда, щоб уточнити можливі варіанти подальшої поїздки та пересадки на міжнародний рейс.

Жінка також запитала, якщо її донька не встигне на потяг до Відня, чи має вона право повернути кошти за міжнародний квиток.

В компанії додали, що якщо донька не встигне на поїзд до Відня, вона може подати заяву на претензійне повернення коштів за невикористаний квиток.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому в УЗ можуть не працювати розетки під час подорожі. На неналежний стан роботи поскаржилась одна з пасажирок сполучення "Перемишль — Харків". Вона заявила, що з 4 наявних розеток працювала лише одна.

Також Новини.LIVE писали, як пасажиру Укрзалізниці зорієнтуватися, що закінчується евакуація на потяг. Перевізник попередив, що ні в якому разі не варто бути у навушниках, адже про завершення евакуації пасажирів з поїзда провідники оголошують через гучномовець. Відповідна команда про відсутність загрози надходить від начальника потягу.