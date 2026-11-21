Метрополитен в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Хотя метрополитен в Днепре не является таким популярным видом общественного транспорта, как в Киеве или Харькове, тем не менее сотни днепрян и гостей города ежедневно добираются на метро по делам. Кроме того, в его стенах можно укрыться от российских ракет, дронов и бомб.

Новини.LIVE расскажут о работе метро в Днепре в ноябре 2026 года.

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Когда метро в Днепре открывает свои двери для пассажиров

Метрополитен в Днепре является самым компактным в Украине и насчитывает всего шесть станций, которые обслуживаются красной линией.

Станции метро в Днепре:

Покровская;

Проспект Свободы;

Заводская (временно закрыта для пассажиров);

Металлургов;

Метростроителей;

Вокзальная (временно закрыта для пассажиров).

Во время войны метрополитен в Днепре не работает в период комендантского часа, который длится с 00:00 до 5:00.

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Карта метро Днепра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Метро открывает двери для пассажиров в 5:30, а последний поезд отправляется до 23:00.

Из-за перебоев с электроснабжением движение поездов в будние дни осуществляется по графику выходного дня, интервал составляет 16 минут.

Сколько стоят поездки в метро Днепра

Стоимость разового проезда в Днепровском метрополитене в ноябре 2026 года составляет 10 гривен.

Оплата осуществляется с помощью жетона, который можно приобрести в кассах метрополитена, расположенных в вестибюлях станций.

На всех станциях есть возможность оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

У пассажиров также есть возможность приобрести комбинированные месячные проездные билеты.

Стоимость комбинированных проездных билетов (трамвай-троллейбус-метро) составляет:

Гражданский: 900 грн.

Студенческий: 450 грн.

Стоимость комбинированных проездных билетов (трамвай-метро/троллейбус-метро) составляет:

Гражданский: 600 грн.

Студенческий: 300 грн.

Как работает метро в Днепре во время воздушной тревоги

Метрополитен принимает жителей и гостей города во время воздушной тревоги круглосуточно. Сотрудники открывают двери на всех станциях каждый раз после объявления сигнала угрозы.

Если же отбой воздушной тревоги был объявлен во время действия комендантского часа, пассажиры могут оставаться на ночь на станции.

Стоит помнить, что каждый посетитель метро во время действия военного положения обязательно должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как в Лондоне используют тепло метро для отопления домов. В районе Ислингтон горячий воздух с Северной линии по трубопроводам подают в сотни домов и предприятий. Так город получает тепло из источника, который обычно остается неиспользованным.

Также Новини.LIVE писали, что в стенах киевского метрополитена скрыта станция-призрак "Львовские ворота". Хотя сейчас она пуста, её платформы видны пассажирам из проезжающих поездов "зелёной" ветки. Для завершения работ требуются значительные финансовые вложения.