Метрополітен у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Хоча метрополітен у Дніпрі не є популярним видом громадського транспорту, як в Києві чи Харкові, проте сотні дніпрян та гостей міста щодня добираються підземкою у справах. Крім того, у її стінах можна захиститись від російських ракет, дронів та бомб.

Новини.LIVE розкажуть про роботу метро в Дніпрі у листопаді 2026 року.

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Коли метро в Дніпрі відчиняє свої двері для пасажирів

Метрополітен у Дніпрі є найкомпактнішим в Україні та нараховує всього шість станцій, які курсують червоною гілкою.

Станції метро в Дніпрі:

Покровська;

Проспект Свободи;

Заводська (тимчасово закрита для пасажирів);

Металургів;

Метробудівників;

Вокзальна (тимчасово закрита для пасажирів).

Під час війни метрополітен в Дніпрі не працює під час комендантської години, яка триває з 00:00 до 5:00.

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Карта метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Метро відкриває двері для пасажирів о 5:30, а останній потяг відправляється до 23:00.

Через перебої із електропостачанням рух поїздів у будні виконується за графіком вихідного дня, інтервал складає 16 хвилин.

Скільки коштують поїздки в метро Дніпра

Вартість разового проїзду в Дніпровському метрополітені у листопаді 2026 року складає 10 гривень.

Оплата здійснюється за допомогою жетона, який можна придбати в касах метрополітену, які знаходяться у вестибюлі станцій.

На всіх станціях є можливість сплатити проїзд за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

В пасажирів також є можливість придбати комбіновані місячні проїзні квитки.

Вартість комбінованих проїзних квитків (трамвай-тролейбус-метро) складає:

Громадянський: 900 грн.

Студентський: 450 грн.

Вартість комбінованих проїзних квитків (трамвай-метро/тролейбус-метро) складає:

Громадянський: 600 грн.

Студентський: 300 грн.

Як працює метро в Дніпрі під час повітряної тривоги

Метрополітен впускає мешканців та гостей міста під час повітряної тривоги цілодобово. Працівники відкривають двері на всіх станціях щоразу після оголошення сигналу загрози.

Якщо ж відбій повітряної тривоги було оголошено під час дії комендантської години, пасажири можуть залишатися на ніч на станції.

Варто пам'ятати, що кожен відвідувач метро під час дії воєнного стану обов’язково повинен мати при собі документи, що посвідчують особу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як у Лондоні використовують тепло метро для опалення будинків. У районі Іслінгтон гаряче повітря з Північної лінії передають трубопроводами до сотень осель і підприємств. Так місто отримує тепло з джерела, яке зазвичай залишається невикористаним.

Також Новини.LIVE писали, що у стінах київської підземки захована станція-привид "Львівська брама". Хоча нині вона порожня, проте її платформи видно пасажирам із проїжджаючих поїздів зеленої гілки. Для завершення робіт потрібні великі фінансові вкладення.