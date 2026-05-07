Главная Транспорт Кличко прокомментировал повышение тарифов на проезд в Киеве

Кличко прокомментировал повышение тарифов на проезд в Киеве

Дата публикации 7 мая 2026 18:38
Повышение цен на проезд в Киеве: Кличко рассказал детали
Киевляне ждут общественный транспорт. Фото: Новини.LIVE

В начале апреля мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о подорожании проезда. Пока столичная власть не определилась с цифрами, подсчеты новой стоимости поездок продолжаются. Однако общественный транспорт города останется дотационным.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Кличко о повышении проезда в Киеве

Мэр Киева подчеркнул, что стоимость проезда остается самой низкой, по сравнению с другими городами Украины.

Кличко объяснил, что повышение тарифов во время войны является вынужденным шагом — топливо продолжает стремительно расти, кроме того подвижной состав наземного транспорта нуждается в обновлении.

Мэр столицы также рассказал, что сейчас высчитывают стоимость одной поездки учитывая военное положение и уязвимость социальных слоев населения.

Он добавил, что каждый второй пассажир в Киеве является льготником, однако государство не компенсирует проезд льготных пассажиров. Несмотря на это, по словам мэра, эта сфера останется дотационной.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, планируется ли отменить бесплатный проезд в Харькове. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, транспорт фактически стал частью системы защиты гражданских. Он добавил, что бесплатные поездки — это способ поддержать жителей в такое сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что проезд в общественном транспорте также планируют изменить и во Львове. Наибольшую сумму будут платить те, кто будет оплачивать билет наличными — 30 гривен. Окончательное решение власти города должны принять уже в мае.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
