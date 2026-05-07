Повышение цен на проезд в Киеве: Кличко рассказал детали

Кличко прокомментировал повышение тарифов на проезд в Киеве
В начале апреля мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о подорожании проезда. Пока столичная власть не определилась с цифрами, подсчеты новой стоимости поездок продолжаются. Однако общественный транспорт города останется дотационным.
Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
Мэр Киева подчеркнул, что стоимость проезда остается самой низкой, по сравнению с другими городами Украины.
Кличко объяснил, что повышение тарифов во время войны является вынужденным шагом — топливо продолжает стремительно расти, кроме того подвижной состав наземного транспорта нуждается в обновлении.
Мэр столицы также рассказал, что сейчас высчитывают стоимость одной поездки учитывая военное положение и уязвимость социальных слоев населения.
Он добавил, что каждый второй пассажир в Киеве является льготником, однако государство не компенсирует проезд льготных пассажиров. Несмотря на это, по словам мэра, эта сфера останется дотационной.
