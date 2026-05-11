В Китае строят подводный железнодорожный тоннель: характеристики и чем он уникален

Проект подводного железнодорожного тоннеля в Китае. Фото: People's Daily, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Китае построят высокоскоростной подводный железнодорожный тоннель. Он должен соединить города Далянь в провинции Ляонин и Яньтай в провинции Шаньдун. Дорога между этими двумя городами должна сократиться с нескольких часов до 40 минут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Подводная железная дорога в Китае

Этот проект позиционируется как один из самых амбициозных подводных железнодорожных сообщений, обсуждаемых во всем мире. Длина тоннеля составит примерно 123-125 км, из которых около 90 км будут пролегать под водой.

Согласно предварительным расчетам, поезда на новой железной дороге смогут разгоняться до 250 км/ч, хотя фактическая скорость движения в тоннеле может быть ниже — все будет зависеть от технических решений и требований безопасности.

Стоимость проекта оценивается в 200-300 млрд юаней (примерно 25-35 млрд евро). Масштаб инвестиций является одним из главных препятствий для реализации проекта.

Читайте также:

Помимо затрат, строительство связано со значительными техническими трудностями.

Пролив Бохай — это район со сложными геологическими условиями, и в рамках проекта необходимо учесть сейсмические риски, высокое давление и строгие требования безопасности по эвакуации пассажиров в случае чрезвычайной ситуации.

Сейчас путешествие между Далянем и Яньтаем может занять от шести до восьми часов, в зависимости от выбранного вида транспорта. Наземный маршрут требует объезда всего региона Бохай, что значительно увеличивает расстояние.

Благодаря тоннелю железнодорожное сообщение сократит маршрут до примерно 100 км. Дорога будет занимать ориентировочно 40 минут.

На реализацию проекта может уйти 10-15 лет. Предварительно, подводный железнодорожный тоннель могут открыть уже в 2035 году.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Leo Express представил новые поезда Talgo. Они могут разгоняться до 200 км/ч и отличаются просторным размещением сидений и низкопольной конструкцией. Они будут курсировать не только на внутренних рейсах, но и на международных.

Также Новини.LIVE писали о мосте, с которого можно увидеть сразу четыре страны. Путешественники могут насладиться видами сразу четырех африканских стран — Ботсваны, Намибии, Замбии и Зимбабве. Многие страны граничат с двумя или тремя государствами, но чрезвычайно редко случается, чтобы сразу четыре — были связаны между собой.