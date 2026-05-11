В Китаї будують підводний залізничний тунель: характеристики та чим він унікальний

Проєкт підводного залізничного тунелю в Китаї.

В Китаї побудують високошвидкісний підводний залізничний тунель. Він має з'єднати міста Далянь у провінції Ляонін та Яньтай у провінції Шаньдун. Дорога між цими двома містами має скоротитися з кількох годин до 40 хвилин.

Підводна залізниця в Китаї

Цей проєкт позиціонується як одне з найамбітніших підводних залізничних сполучень, що обговорюються у всьому світі. Довжина тунелю становитиме приблизно 123–125 км, з яких близько 90 км пролягатимуть під водою.

Відповідно до попередніх розрахунків, поїзди на новій залізниці зможуть розганяють до 250 км/год, хоча фактична швидкість руху в тунелі може бути нижчою — все буде залежати від технічних рішень та вимог безпеки.

Вартість проєкту оцінюється в 200–300 млрд юанів ( приблизно 25-35 млрд євро). Масштаб інвестицій є однією з головних перешкод для реалізації проєкту.

Окрім витрат, будівництво пов’язане зі значними технічними труднощами.

Протока Бохай — це район зі складними геологічними умовами, і в рамках проєкту необхідно врахувати сейсмічні ризики, високий тиск та суворі вимоги безпеки щодо евакуації пасажирів у разі надзвичайної ситуації.

Наразі подорож між Далянем та Яньтаєм може зайняти від шести до восьми годин, залежно від обраного виду транспорту. Наземний маршрут вимагає об’їзду всього регіону Бохай, що значно збільшує відстань.

Завдяки тунелю залізничне сполучення скоротить маршрут до приблизно 100 км. Дорога займатиме орієнтовно 40 хвилин.

На реалізацію проєкту може піти 10-15 років. Попередньо, підводний залізничний тунель можуть відкрити вже у 2035 році.

