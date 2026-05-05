Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Единственный в мире: мост в Африке, с которого можно увидеть четыре страны

Единственный в мире: мост в Африке, с которого можно увидеть четыре страны

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 16:42
Мост Казунгула в Африке: чем он уникален и как выглядит
Туристы покоряют самый уникальный мост в мире. Фото: Wikipedia, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

По всему миру разбросано немало впечатляющих мостов, отличающихся архитектурным совершенством. Но есть один, который заметно выделяется среди этого разнообразия — с него туристы могут увидеть сразу четыре страны. Речь идет о мосте Казунгула, расположенном над рекой Замбези в Африке и открытом в 2021 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Mirror UK.

Чем уникален мост Казунгула в Африке

Длина моста Казунгула составляет 923 м, а ширина — 18,5 м. Он является важной транспортной артерией Африки, соединяющей Замбию и Ботсвану.

На мосту расположена двухполосная дорога, железнодорожные пути и пешеходные дорожки. Самым уникальным в нем является то, что хотя он соединяет две страны Африки — Замбию и Ботсвану, по обе стороны от него расположены еще две страны — Намибия и Зимбабве.

Таким образом, путешественники на мосту Казунгула могут насладиться видами сразу четырех африканских стран — Ботсваны, Намибии, Замбии и Зимбабве.

Читайте также:

Этот мост является единственной локацией в мире, где соприкасаются границы сразу четырех стран.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многие страны граничат с двумя или тремя государствами, но чрезвычайно редко случается, чтобы сразу четыре страны были связаны между собой.

"С моста открывается чрезвычайно захватывающий вид — вы можете насладиться невероятными закатами и сделать незабываемые кадры", — написал один из туристов на TripAdvisor.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Финляндии открыли мост только для трамваев. Он соединил отдаленные районы с центральной частью города и снизил нагрузку на метрополитен. Он должен прослужить не менее двух столетий.

Также Новини.LIVE писали, где расположен самый высокий мост в мире. Его высота составляет рекордные достигает рекордные 625 метров. Мост имеет стеклянный пол и перейти его решатся только самые смелые.

мост путешествие Африка
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации