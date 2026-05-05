Мост Казунгула в Африке: чем он уникален и как выглядит

По всему миру разбросано немало впечатляющих мостов, отличающихся архитектурным совершенством. Но есть один, который заметно выделяется среди этого разнообразия — с него туристы могут увидеть сразу четыре страны. Речь идет о мосте Казунгула, расположенном над рекой Замбези в Африке и открытом в 2021 году.

Чем уникален мост Казунгула в Африке

Длина моста Казунгула составляет 923 м, а ширина — 18,5 м. Он является важной транспортной артерией Африки, соединяющей Замбию и Ботсвану.

На мосту расположена двухполосная дорога, железнодорожные пути и пешеходные дорожки. Самым уникальным в нем является то, что хотя он соединяет две страны Африки — Замбию и Ботсвану, по обе стороны от него расположены еще две страны — Намибия и Зимбабве.

Таким образом, путешественники на мосту Казунгула могут насладиться видами сразу четырех африканских стран — Ботсваны, Намибии, Замбии и Зимбабве.

Этот мост является единственной локацией в мире, где соприкасаются границы сразу четырех стран.

Многие страны граничат с двумя или тремя государствами, но чрезвычайно редко случается, чтобы сразу четыре страны были связаны между собой.

"С моста открывается чрезвычайно захватывающий вид — вы можете насладиться невероятными закатами и сделать незабываемые кадры", — написал один из туристов на TripAdvisor.

