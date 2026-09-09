Метро в Киеве меняет расписание: как будут курсировать поезда в сентябре

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Даже несмотря на подорожание проезда, метрополитен в Киеве остается одним из самых доступных видов транспорта, ведь жители и гости столицы могут передвигаться по городу, избегая пробок. В связи с сокращением комендантского часа с 10 сентября изменится и график работы метро.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена, передает Новини.LIVE.

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Новый график работы метро в Киеве

В соответствии с протоколом Совета обороны города Киева и решением правительства, комендантский час в столице с 00:00 10 сентября будет длиться с 1:00 до 5:00.

После сокращения комендантского часа все станции столичного метро будут работать на час дольше.

В частности, сейчас станция "Университет" открыта для входа до 22:38, а со завтрашнего дня она будет открыта для пассажиров до 23:38.

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Новый график работы был составлен таким образом, чтобы пассажиры, которые вошли на станцию перед ее закрытием, могли доехать до любой другой станции метро.

При этом график работы станций метро останется без изменений. Открывать двери метро также будет по прежнему — с 05:30 до 06:00.

График работы красной линии метро. Фото: Киевский метрополитен

График работы синей линии метро. Фото: Киевский метрополитен

График работы зеленой линии метро. Фото: Киевский метрополитен

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в киевском метрополитене спрятан секретный переход. На старых картах метро можно заметить перспективную линию "Левобережная", которую планируют сделать либо линией метро, либо линией скоростного трамвая. Тайный туннель на станции является закладкой под будущий переход на станцию левобережной линии метро.

Также Новини.LIVE писали, сколько людей могут вместить станции киевского метро. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что эти подсчёты являются ориентировочными, ведь в КГГА не предоставили соответствующей информации.

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