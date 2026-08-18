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Главная Транспорт На какой станции метро в Киеве скрывается секретный туннель

На какой станции метро в Киеве скрывается секретный туннель

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 08:35
Метро в Киеве: на какой станции скрывается тайный туннель и чем ещё она уникальна
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно через станцию метро "Позняки" в Киеве добираются по делам тысячи пассажиров. Однако мало кто догадывается, что здесь скрыт тайный переход.

Об этом рассказал блогер DF1 на YouTube, передает Новини.LIVE.

Чем уникальна станция метро "Позняки" в Киеве

Станция метро "Позняки" была открыта в 1994 году. Она расположена на Сирецко-Печерской линии между станциями "Осокорки" и "Харьковская".

В 1990-х годах Позняки были отдалённым от центра Киева районом. Добраться сюда было сложно, поэтому открытие метро значительно облегчило жизнь местных жителей.

На старых картах киевского метро можно заметить перспективную линию "Левобережная". В разное время её планировали сделать то линией метро, то скоростного трамвая.

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Карта киевского метро. Фото: скриншот

На станции метро "Позняки" планировалось построить мощный пересадочный узел с переходом на одну из станций левобережной линии.

То есть загадочные ниши на станции метро "Позняки", как и сама галерея над одним из путей, являются закладкой под будущий переход на станцию левобережной линии метро.

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Загадочные ниши на станции метро «Позняки». Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Его длина составляет 87 метров, а количество ступеней — 743. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Также Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам они надолго остаются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей авторитетными зарубежными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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