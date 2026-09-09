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Головна Транспорт Київське метро подовжує роботу: коли вирушатимуть останні поїзди

Київське метро подовжує роботу: коли вирушатимуть останні поїзди

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9 вересня 2026 17:35
Метро в Києві змінює графік: як курсуватимуть потяги у вересні
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Навіть попри здорожчання проїзду метрополітен в Києві залишається одним з найдоступніших видів транспорту, адже мешканці та гості столиці можуть добиратися по місту, уникаючи затори. У зв'язку із скороченням комендантської години із 10 вересня зміниться й графік роботи підземки.

Про це повідомляє пресслужба столичного метрополітену, передає Новини.LIVE.

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Новий графік метро в Києві

Відповідно до протоколу Ради оборони міста Києва та рішення Уряду, комендантська година у столиці із 00:00 10 вересня триватиме з 1:00 до 5:00.

Після скорочення комендантської години усі станції столичної підземки працюватимуть на годину довше. 

Зокрема, нині станція "Університет" працює на вхід до 22:38, а відзавтра вона буде відкрита для пасажирів до 23:38. 

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Новий графік роботи був сформований таким чином, щоби пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену.

При цьому графік роботи станцій метро працюватиме без змін. Відкриватиме двері підземка також без змін — із 05:30 до 06:00. 

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Графік роботи червоної гілки метро. Фото: Київський метрополітен 
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Графік роботи синьої гілки метро. Фото: Київський метрополітен 
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Графік роботи зеленої гілки метро. Фото: Київський метрополітен 

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в метрополітені Києва захований таємний перехід. На старих мапах метро можна помітити перспективну лінію Лівобережна, яку планувати зробити чи то лінією метро, чи то швидкісного трамвая. Таємний тунель на станції є закладкою під майбутній перехід на станцію лівобережної лінії метро.

Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації

Київ метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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