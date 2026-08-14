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Главная Транспорт Киевский метрополитен: заработная плата, которую получают машинисты

Киевский метрополитен: заработная плата, которую получают машинисты

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 08:35
Метро в Киеве: сколько зарабатывают в месяц машинисты
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Даже несмотря на войну Киев остается городом пробок. Однако сэкономить время в пути можно, добираясь по делам на метро. Ежедневно его работу обеспечивают сотни сотрудников, в том числе машинисты.

Один из машинистов столичной подземки рассказал о своих доходах блогерше Ангелине Пичик в TikTok, передает Новини.LIVE.

Какие зарплаты предлагают работникам метро в Киеве

Машинист рассказал, что работает в столичной подземке уже 15 лет. Он убежден, что это профессия, в которую нужно идти по призванию. В частности, он с детства мечтал водить поезда.

Он рассказал, что на сегодняшний день средняя заработная плата машинистов столичного метрополитена с опытом составляет 50–60 тысяч гривен.

Однако он предупредил, что молодые специалисты получают несколько меньший заработок, ведь оплата труда машинистов зависит от стажа, от класса, а также от смен (вечерние, ночные или разрывные).

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По его словам, сейчас машинист, недавно окончивший курсы и работающий несколько месяцев, получает ориентировочно 40 тысяч гривен в месяц.

Однако специалист заверил, что сейчас в столичном метрополитене пытаются повысить уровень заработной платы, чтобы привлечь больше людей не только в ряды машинистов, но и других работников.

Тем, кто желает попробовать свои силы и стать машинистом, стоит учесть, что у них шестидневная рабочая неделя. Однако их рабочая смена, как у работников, занятых на работах с вредными условиями труда, не может длиться более 6 часов. То есть они работают 36 часов в неделю.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько людей могут вместить станции киевского метро. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что эти подсчёты являются ориентировочными, ведь в КГГА не предоставили соответствующей информации.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам они надолго остаются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей авторитетными зарубежными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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