Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Київський метрополітен: заробітна плата, яку отримують машиністи

Київський метрополітен: заробітна плата, яку отримують машиністи

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 08:35
Метро в Києві: скільки заробляють на місяць машиністи
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Навіть попри війну Київ залишається містом заторів. Проте заощадити час в дорозі можна добираючись у справах на метрополітені. Щодня його роботу забезпечують сотні працівників, зокрема й машиністів.

Один з машиністів столичної підземки розповів про свій заробіток блогерці Ангеліні Пичик в TikTok, передає Новини.LIVE.

Які зарплати пропонують працівникам метро в Києві

Машиніст розповів, що працює в столичній підземці вже протягом 15 років. Він переконаний, що це професія, на яку треба йти працювати за покликом серця. Зокрема, він мріяв водити потяги з дитинства.

Він розповів, що на сьогодні середня заробітна плата машиністів столичного метрополітену із досвідом складає 50-60 тисяч гривень.

Проте він попередив, що молоді фахівці отримують дещо менший заробіток, адже оплата праці машиністів залежить від вислуги, від класу, а також від змін (вечірні, нічні чи розривні).

Читайте також:

За його словами, зараз машиніст, який нещодавно закінчив курси і працює кілька місяців отримує орієнтовно 40 тисяч гривень на місяць.

Проте фахівець запевнив, що зараз в столичному метрополітені намагаються підняти рівень заробітної плати, щоб більше залучити людей вступати в ряди не лише машиністів, не й інших працівників.

Тим, хто бажає спробувати свої сили та стати машиністом варто врахувати, що в них шестиденний робочий тиждень. Проте їх робоча зміна, як у працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, не може тривати понад 6 годин. Тобто вони працюють 36 годин на тиждень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

Київ метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації