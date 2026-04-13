Главная Транспорт Киевская городская электричка отменяет рейсы: что стоит знать пассажирам

Дата публикации 13 апреля 2026 14:27
Ремонт железной дороги в Киеве: какие рейсы электрички были временно отменены
Электричка ждет пассажиров. Фото: Kyiv City Express/Telegram

В понедельник, 13 апреля, на железнодорожной станции Святошин в Киеве стартует активная фаза ремонтных работ. Из-за этого был временно был изменен график электричек. Изменения коснутся утренних и вечерних рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской кольцевой электрички, передает Новини.LIVE.

Изменение графиков Kyiv City Express

Укрзализныця предупредила, что изменения будут действовать с 13 по 28 апреля. В частности, в период с 13 — 27 апреля на участке Дарница — Святошин (через Почайну) были временно отменены вечерние рейсы:

  • Б24 Дарница — Святошин (21:37-22:28);
  • Б25 Дарница — Святошин (22:37-23:28).

В период 14 — 28 апреля будут временно отменены утренние рейсы:

  • А02 Святошин — Почайна — Дарница (05:44-06:36);
  • Б02 Святошин — Вокзальная — Дарница (05:38-06:27).

Кроме того, с 13 по 27 апреля не будут курсировать вечерние электрички:

  • А24 Дарница — Святошин (21:46-22:34);
  • А25 Дарница — Святошин (22:46-23:34).

Посмотреть актуальное расписание электричек можно на официальном сайте Kyiv City Express.

Ранее Новини.LIVE писали, как можно экономить на билетах Укрзализныци. Опытная путешественница раскрыла, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. На них иногда можно сэкономить до 500 гривен.

Также Новини.LIVE предупреждали пассажиров о том, что Укрзализныця ввела дополнительный сбор в размере 7 гривен. Комиссия взимается при покупке билетов на электрички в железнодорожных кассах. Однако можно экономить, покупая билеты онлайн.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
Реклама

