Ремонт железной дороги в Киеве: какие рейсы электрички были временно отменены

Электричка ждет пассажиров.

В понедельник, 13 апреля, на железнодорожной станции Святошин в Киеве стартует активная фаза ремонтных работ. Из-за этого был временно был изменен график электричек. Изменения коснутся утренних и вечерних рейсов.

Изменение графиков Kyiv City Express

Укрзализныця предупредила, что изменения будут действовать с 13 по 28 апреля. В частности, в период с 13 — 27 апреля на участке Дарница — Святошин (через Почайну) были временно отменены вечерние рейсы:

Б24 Дарница — Святошин (21:37-22:28);

Б25 Дарница — Святошин (22:37-23:28).

В период 14 — 28 апреля будут временно отменены утренние рейсы:

А02 Святошин — Почайна — Дарница (05:44-06:36);

Б02 Святошин — Вокзальная — Дарница (05:38-06:27).

Кроме того, с 13 по 27 апреля не будут курсировать вечерние электрички:

А24 Дарница — Святошин (21:46-22:34);

А25 Дарница — Святошин (22:46-23:34).

Посмотреть актуальное расписание электричек можно на официальном сайте Kyiv City Express.

