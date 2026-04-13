Головна Транспорт Київська міська електричка скасовує низку рейсів: що варто знати пасажирам

Київська міська електричка скасовує низку рейсів: що варто знати пасажирам

Дата публікації: 13 квітня 2026 14:27
Ремонт залізниці в Києві: які рейси електрички було тимчасово скасовано
Електричка чекає на пасажирів. Фото: Kyiv City Express/Telegram

У понеділок, 13 квітня, на залізничній станції Святошин у Києві стартує активна фаза ремонтних робіт. Через це було тимчасово було змінено графік електричок. Зміни торкнуться ранкових та вечірніх рейсів.

Про це повідомляє пресслужба Київської кільцевої електрички, передає Новини.LIVE.

Зміна графіків Kyiv City Express

Укрзалізниця попередила, що зміни діятимуть з 13 по 28 квітня. Зокрема, у період з 13 – 27 квітня на дільниці Дарниця – Святошин (через Почайну) було тимчасово скасовано вечірні рейси:

  • Б24 Дарниця — Святошин (21:37–22:28);
  • Б25 Дарниця — Святошин (22:37–23:28).

У період  14 – 28 квітня буде тимчасово скасовано ранкові рейси:

  • А02 Святошин — Почайна — Дарниця (05:44–06:36);
  • Б02 Святошин — Вокзальна — Дарниця (05:38–06:27).

Крім того, з 13 по 27 квітня не будуть курсувати вечірні електрички:

  • А24 Дарниця — Святошин (21:46–22:34);
  • А25 Дарниця — Святошин (22:46–23:34).

Переглянути актуальний розклад електричок можна на офіційному сайті Kyiv City Express.

Раніше Новини.LIVE писали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Досвідчена мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. На них інколи можна зекономити до 500 гривень.

Також Новини.LIVE попереджали пасажирів про те, що Укрзалізниця запровадила додатковий збір у розмірі 7 гривень. Комісія стягується при купівлі квитків на електрички у залізничних касах. Проте можна економити, купуючи квитки онлайн.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
Реклама

