Ремонт залізниці в Києві: які рейси електрички було тимчасово скасовано

У понеділок, 13 квітня, на залізничній станції Святошин у Києві стартує активна фаза ремонтних робіт. Через це було тимчасово було змінено графік електричок. Зміни торкнуться ранкових та вечірніх рейсів.

Про це повідомляє пресслужба Київської кільцевої електрички.

Зміна графіків Kyiv City Express

Укрзалізниця попередила, що зміни діятимуть з 13 по 28 квітня. Зокрема, у період з 13 – 27 квітня на дільниці Дарниця – Святошин (через Почайну) було тимчасово скасовано вечірні рейси:

Б24 Дарниця — Святошин (21:37–22:28);

Б25 Дарниця — Святошин (22:37–23:28).

У період 14 – 28 квітня буде тимчасово скасовано ранкові рейси:

А02 Святошин — Почайна — Дарниця (05:44–06:36);

Б02 Святошин — Вокзальна — Дарниця (05:38–06:27).

Крім того, з 13 по 27 квітня не будуть курсувати вечірні електрички:

А24 Дарниця — Святошин (21:46–22:34);

А25 Дарниця — Святошин (22:46–23:34).

Переглянути актуальний розклад електричок можна на офіційному сайті Kyiv City Express.

