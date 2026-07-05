Метро в Харькове: график работы в июле 2026 года

Харьковский метрополитен. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Одной из важных транспортных ветвей Харькова по-прежнему является метрополитен. Десятки поездов ежедневно доставляют горожан и гостей города по делам. В июле 2026 года метро будет работать по обычному и стабильному графику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Как работает метро Харькова в мае 2026 года

Харьковская подземка насчитывает 30 станций. Три линии метро (синяя, красная и зеленая) соединяют разные районы города. Для пассажиров также оборудованы пересадочные узлы — "Майдан Конституции" и "Университет".

Карта метро в Харькове. Фото: metro.kharkiv.ua

Харьковское метро во время войны работает ежедневно с 5:30 до 22:00. В будние дни поезда курсируют каждые 10 минут, после 20:00 время ожидания увеличивается до 15–25 минут. В выходные дни интервал составляет 20 минут.

Отправление поездов на каждой станции можно отследить в онлайн-сервисе. Там можно найти удобную схему и посмотреть расписание поездок на день.

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С 2022 года проезд в харьковском метро бесплатный, в июле 2026 года вход также будет бесплатным для жителей и гостей города.

Ранее Новини.LIVE рассказали, сколько людей могут вместить станции киевского метро. В частности, "Арсенальная","Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что эти подсчёты являются ориентировочными, ведь в КГГА не предоставили соответствующей информации.

Также Новини.LIVE сообщают, что в Праге началось строительство нового участка линии метро D. Работы продлятся 72 месяца (шесть лет). Новый участок будет включать три станции, его платформы будут располагаться на глубине 33 метра под землей.