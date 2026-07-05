Метро в Харкові: графік роботи у липні 2026 року

Харківський метрополітен. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Однією з важливих транспортних гілок Харкова залишається метрополітен. Десятки потягів щодня доставляють містян та гостей міста у справах. У липні 2026 року метро працюватиме за звичайним та стабільним графіком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський метрополітен.

Як працює метро Харкова у травні 2026 року

Харківська підземка нараховує 30 станції. Три лінії метро (синя, червона та зелена) з'єднують різні райони міста. Для пасажирів також облаштовані пересадкові вузли — "Майдан Конституції" та "Університет".

Карта метро у Харкові. Фото: metro.kharkiv.ua

Харківська підземка під час війни працює щодня із з 5:30 до 22:00. У будні дні потяги курсують кожні 10 хвилин, після 20:00 час очікування зростає до 15-25 хвилин. У вихідні дні інтервал складає 20 хвилин.

Відправлення потягів на кожній станції можна відстежити у онлайн-сервісі. Там можна знайти зручну схему та переглянути графік поїздок на день.

Читайте також:

У комендантську годину підземка відчиняє свої двері під час повітряної тривоги. Пасажирам треба обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу.

З 2022 року проїзд у харківському метро безкоштовний, у липні 2026 року вхід так само вільний для містян та гостей міста.

Раніше Новини.LIVE розповіли, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.

Також Новини.LIVE у Празі розпочалося будівництво нової ділянки лінії метро D. Роботи триватимуть 72 місяці (шість років). Нова ділянка включатиме три станції, її платформи розташовуватимуться на глибині 33 метри під землею.