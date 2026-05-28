Метро в Харькове: схема, станции и график работы в мае 2026 года

Карта метрополитена Харькова: как сориентироваться в подземке
Одной из главных транспортных артерий Харькова является метрополитен. Его поезда ежедневно доставляют по делам тысячи жителей и гостей города. Стены же подземки защищают людей во время обстрелов России.
Новини.LIVE подробнее расскажут о станциях метро Харькова и его работе во время войны.
Схема метро Харькова
Харьковский метрополитен насчитывает 30 станций с тремя подземными пересадочными узлами, которые расположены на 3 линиях — красной, зеленой и синей. Пассажиров подземки обслуживает 47 эскалаторов на 13 станциях.
Красная (Холодногорско-заводская) ветка метро:
- Холодная Гора;
- Вокзальная;
- Центральный рынок;
- Майдан Конституции;
- Левада;
- Спортивная;
- Заводская;
- Турбоатом;
- Дворец Спорта;
- Армейская;
- Имени А.С. Масельского;
- Тракторный завод;
- Индустриальная.
Синяя (Салтовская) линия метрополитена:
- Исторический музей;
- Университет;
- Ярослава Мудрого;
- Киевская;
- Академика Барабашова;
- Академика Павлова;
- Студенческая;
- Салтовская.
Зеленая (Алексеевская) ветка метро:
- Метростроителей;
- Защитников Украины;
- Архитектора Бекетова;
- Госпром;
- Научная;
- Ботанический сад;
- 23 Августа;
- Алексеевская;
- Победа.
Как работает метро в Харькове в мае 2026 года
Метро в Харькове работает ежедневно с 5:30 до 22:00. Кроме того станции метрополитена открыть круглосуточно как укрытие. В будний день в пиковые часы поезда курсируют каждые 10 минут, в остальное время — каждые 15-25 минут. В выходные дни интервал возрастает до 20 минут.
С 24 мая 2022 года и до соответствующего распоряжения Харьковского городского головы проезд в Харьковском метрополитене является бесплатным.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Харькове продолжают строить новые станции третьей линии метро. Прежде всего достроят станцию "Державинская", которая будет расположена возле Харьковского мясокомбината на Алексеевской линии метро, между станциями "Метростроителей" и "Каштановая", рядом с бывшей улицей Державинской.
Также Новини.LIVE писали, что на станциях харьковского метро будет играть музыка. Таким шагом власти города хотят создать более спокойную и комфортную атмосферу в подземке. Инициатива пока будет работать тестово.