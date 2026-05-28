Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Карта метрополитена Харькова: как сориентироваться в подземке

Карта метрополитена Харькова: как сориентироваться в подземке

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 07:32
Метро в Харькове: схема, станции и график работы в мае 2026 года
Станции метро в Харькове. Фото: Харьковский метрополитен. Коллаж: Новини.LIVE

Одной из главных транспортных артерий Харькова является метрополитен. Его поезда ежедневно доставляют по делам тысячи жителей и гостей города. Стены же подземки защищают людей во время обстрелов России.

Новини.LIVE подробнее расскажут о станциях метро Харькова и его работе во время войны.

Схема метро Харькова

Харьковский метрополитен насчитывает 30 станций с тремя подземными пересадочными узлами, которые расположены на 3 линиях — красной, зеленой и синей. Пассажиров подземки обслуживает 47 эскалаторов на 13 станциях.

Красная (Холодногорско-заводская) ветка метро:

  • Холодная Гора;
  • Вокзальная;
  • Центральный рынок;
  • Майдан Конституции;
  • Левада;
  • Спортивная;
  • Заводская;
  • Турбоатом;
  • Дворец Спорта;
  • Армейская;
  • Имени А.С. Масельского;
  • Тракторный завод;
  • Индустриальная.

Синяя (Салтовская) линия метрополитена:

Читайте также:
  • Исторический музей;
  • Университет;
  • Ярослава Мудрого;
  • Киевская;
  • Академика Барабашова;
  • Академика Павлова;
  • Студенческая;
  • Салтовская.

Зеленая (Алексеевская) ветка метро:

  • Метростроителей;
  • Защитников Украины;
  • Архитектора Бекетова;
  • Госпром;
  • Научная;
  • Ботанический сад;
  • 23 Августа;
  • Алексеевская;
  • Победа.
Харків метро - фото 1
Карта метро в Харькове. Фото: metro.kharkiv.ua

Как работает метро в Харькове в мае 2026 года

Метро в Харькове работает ежедневно с 5:30 до 22:00. Кроме того станции метрополитена открыть круглосуточно как укрытие. В будний день в пиковые часы поезда курсируют каждые 10 минут, в остальное время — каждые 15-25 минут. В выходные дни интервал возрастает до 20 минут.

С 24 мая 2022 года и до соответствующего распоряжения Харьковского городского головы проезд в Харьковском метрополитене является бесплатным.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Харькове продолжают строить новые станции третьей линии метро. Прежде всего достроят станцию "Державинская", которая будет расположена возле Харьковского мясокомбината на Алексеевской линии метро, между станциями "Метростроителей" и "Каштановая", рядом с бывшей улицей Державинской.

Также Новини.LIVE писали, что на станциях харьковского метро будет играть музыка. Таким шагом власти города хотят создать более спокойную и комфортную атмосферу в подземке. Инициатива пока будет работать тестово.

Харьков метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации