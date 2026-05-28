Метро в Харькове: схема, станции и график работы в мае 2026 года

Станции метро в Харькове.

Одной из главных транспортных артерий Харькова является метрополитен. Его поезда ежедневно доставляют по делам тысячи жителей и гостей города. Стены же подземки защищают людей во время обстрелов России.

Новини.LIVE подробнее расскажут о станциях метро Харькова и его работе во время войны.

Схема метро Харькова

Харьковский метрополитен насчитывает 30 станций с тремя подземными пересадочными узлами, которые расположены на 3 линиях — красной, зеленой и синей. Пассажиров подземки обслуживает 47 эскалаторов на 13 станциях.

Красная (Холодногорско-заводская) ветка метро:

Холодная Гора;

Вокзальная;

Центральный рынок;

Майдан Конституции;

Левада;

Спортивная;

Заводская;

Турбоатом;

Дворец Спорта;

Армейская;

Имени А.С. Масельского;

Тракторный завод;

Индустриальная.

Синяя (Салтовская) линия метрополитена:

Исторический музей;

Университет;

Ярослава Мудрого;

Киевская;

Академика Барабашова;

Академика Павлова;

Студенческая;

Салтовская.

Зеленая (Алексеевская) ветка метро:

Метростроителей;

Защитников Украины;

Архитектора Бекетова;

Госпром;

Научная;

Ботанический сад;

23 Августа;

Алексеевская;

Победа.

Карта метро в Харькове. Фото: metro.kharkiv.ua

Как работает метро в Харькове в мае 2026 года

Метро в Харькове работает ежедневно с 5:30 до 22:00. Кроме того станции метрополитена открыть круглосуточно как укрытие. В будний день в пиковые часы поезда курсируют каждые 10 минут, в остальное время — каждые 15-25 минут. В выходные дни интервал возрастает до 20 минут.

С 24 мая 2022 года и до соответствующего распоряжения Харьковского городского головы проезд в Харьковском метрополитене является бесплатным.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Харькове продолжают строить новые станции третьей линии метро. Прежде всего достроят станцию "Державинская", которая будет расположена возле Харьковского мясокомбината на Алексеевской линии метро, между станциями "Метростроителей" и "Каштановая", рядом с бывшей улицей Державинской.

Также Новини.LIVE писали, что на станциях харьковского метро будет играть музыка. Таким шагом власти города хотят создать более спокойную и комфортную атмосферу в подземке. Инициатива пока будет работать тестово.

