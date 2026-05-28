Метро в Харкові: схема, станції та графік роботи в травні 2026 року

Станції метро в Харкові.

Однією з найголовніших транспортних артерій Харкова є метрополітен. Його потяги щодня доставляють у справах тисячі жителів та гостей міста. Стіни ж підземки захищають людей під час обстрілів Росії.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про станції метро Харкова та його роботу під час війни.

Схема метро Харкова

Харківський метрополітен нараховує 30 станції із трьома підземними пересадковими вузлами, які розташовані на 3 лініях — червоній, зеленій та синій. Пасажирів підземки обслуговує 47 ескалаторів на 13 станціях.

Червона (Холодногірсько-заводська) гілка метро:

Холодна Гора;

Вокзальна;

Центральний ринок;

Майдан Конституції;

Левада;

Спортивна;

Заводська;

Турбоатом;

Палац Спорту;

Армійська;

Імені О.С. Масельського;

Тракторний завод;

Індустріальна.

Синя (Салтівська) лінія метрополітену:

Історичний музей;

Університет;

Ярослава Мудрого;

Київська;

Академіка Барабашова;

Академіка Павлова;

Студентська;

Салтівська.

Зелена (Олексіївська) гілка метро:

Метробудівників;

Захисників України;

Архітектора Бекетова;

Держпром;

Наукова;

Ботанічний сад;

23 Серпня;

Олексіївська;

Перемога.

Карта метро у Харкові. Фото: metro.kharkiv.ua

Як працює метро в Харкові у травні 2026 року

Метро в Харкові працює щодня з 5:30 до 22:00. Крім того станції метрополітену відкрити цілодобово як укриття. В будній день у пікові години потяги курсують кожні 10 хвилин, в інший час — кожні 15-25 хвилин. У вихідні дні інтервал зростає до 20 хвилин.

З 24 травня 2022 року і до відповідного розпорядження Харківського міського голови проїзд у Харківському метрополітені є безкоштовним.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Харкові продовжують будувати нові станції третьої лінії метро. Насамперед добудують станцію "Державінська", яка буде розташована біля Харківського м'ясокомбінату на Олексіївській лінії метро, між станціями "Метробудівників" та "Каштанова", поряд із колишньою вулицею Державінською.

Також Новини.LIVE писали, що на станціях харківського метро буде грати музика. Таким кроком влада міста хоче створити більш спокійну та комфортну атмосферу в підземці. Ініціатива поки працюватиме тестово.

