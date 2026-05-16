Ручная кладь LOT в 2026 году: что нужно знать пассажирам

Какую сумку можно брать в самолет LOT без доплат: максимальные размеры
Польская авиакомпания LOT популярна в мире — ее дальнемагистральными рейсами можно добраться из Европы в США и страны Азии. Однако у перевозчика довольно строгая политика. Несмотря на акции, представители компании очень тщательно в аэропорту проверяют то, насколько размеры ваших чемоданов и сумок соответствуют правилам.
Актуальные правила размещены на официальном сайте авиаперевозчика LOT, передает Новини.LIVE.
Ручная кладь LOT
Независимо от класса пассажир имеет право взять с собой в самолет без доплат сумку или чемодан весом до 8 кг и размерами не более 55 x 40 x 23 см.
Дополнительно можно взять на борт еще одну личную вещь (дамскую сумочку, сумку для ноутбука, косметичку или зонтик). Ее вес не должен превышать два килограмма.
Ваша сумка или чемодан должны помещаться в багажную полку над головой или под передним сиденьем.
За превышение установленных размеров будет взыскать дополнительную плату и вещи придется отдать в багажное отделение. Сумма штрафа зависит от дня недели вылета и маршрута.
Кроме того, в случае большого количества пассажиров в салоне самолета, вас могут попросить сдать ручную кладь в багажный отсек без дополнительной оплаты.
