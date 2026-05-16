Какую сумку можно брать в самолет LOT без доплат: максимальные размеры

Дата публикации 16 мая 2026 14:00
Ручная кладь LOT в 2026 году: что нужно знать пассажирам
Самолет LOT. Фото: lot.com

Польская авиакомпания LOT популярна в мире — ее дальнемагистральными рейсами можно добраться из Европы в США и страны Азии. Однако у перевозчика довольно строгая политика. Несмотря на акции, представители компании очень тщательно в аэропорту проверяют то, насколько размеры ваших чемоданов и сумок соответствуют правилам.

Актуальные правила размещены на официальном сайте авиаперевозчика LOT, передает Новини.LIVE.

Ручная кладь LOT

Независимо от класса пассажир имеет право взять с собой в самолет без доплат сумку или чемодан весом до 8 кг и размерами не более 55 x 40 x 23 см.

Дополнительно можно взять на борт еще одну личную вещь (дамскую сумочку, сумку для ноутбука, косметичку или зонтик). Ее вес не должен превышать два килограмма.

Ваша сумка или чемодан должны помещаться в багажную полку над головой или под передним сиденьем.

За превышение установленных размеров будет взыскать дополнительную плату и вещи придется отдать в багажное отделение. Сумма штрафа зависит от дня недели вылета и маршрута.

Кроме того, в случае большого количества пассажиров в салоне самолета, вас могут попросить сдать ручную кладь в багажный отсек без дополнительной оплаты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Airbaltic изменила правила ручной клади. С новым тарифом Economy Mini пассажиры могут брать с собой только одну сумку весом не более 8 кг и размерами 40 x 30 x 15 см.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему выгодно приобретенный билет может подорожать втрое. В частности, уже в аэропорту пассажирам часто приходится переплачивать из-за превышения размеров ручной клади и регистрации багажа непосредственно в аэропорту. Чтобы избежать лишних расходов, стоит проверять актуальные правила авиакомпаний.

авиарейсы аэропорты путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
