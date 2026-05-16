Ручна поклажа LOT у 2026 році: що треба знати пасажирам

Літак LOT. Фото: lot.com

Польська авіакомпанія LOT є популярною у світі — її далекомагістральними рейсами можна дістатись із Європи до США та країн Азії. Проте у перевізника доволі сувора політика. Попри акції, представники компанії дуже ретельно в аеропорту перевіряють те, наскільки розміри ваших валіз та сумок відповідають правилам.

Актуальні правила розміщені на офіційному сайті авіаперевізника LOT, передає Новини.LIVE.

Ручна поклажа LOT

Незалежно від класу пасажир має право взяти із собою в літак без доплат сумку чи валізу вагою до 8 кг та розмірами не більше 55 x 40 x 23 см.

Додатково можна також взяти на борт ще одну особисту річ (дамську сумочку, сумку для ноутбука, косметичку чи парасольку). Її вага не має перевищувати два кілограми.

Ваша сумка чи валіза мають поміщатися в багажну полицю над головою або під переднім сидінням.

Читайте також:

За перевищення встановлених розмірів буде стягнути додаткову плату і речі доведеться віддати в багажне відділення. Сума штрафу залежить від дня тижня вильоту та маршруту.

Окрім того, у разі великої кількості пасажирів в салоні літака, вас можуть попросити здати ручну поклажу в багажний відсік без додаткової оплати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Airbaltic змінила правила ручної поклажі. Із новим тарифом Economy Mini пасажири можуть брати із собою лише одну сумку вагою не більше 8 кг та розмірами 40 x 30 x 15 см.

Також Новини.LIVE розповідали, чому вигідно придбаний квиток може здорожчати втричі. Зокрема, вже в аеропорту пасажирам часто доводиться переплачувати через перевищення розмірів ручної поклажі та реєстрацію багажу безпосередньо в аеропорту. Щоб уникнути зайвих витрат, варто перевіряти актуальні правила авіакомпаній.