Станция метро "Золотые Ворота" в Киеве: что известно о ней и какие секреты скрывает

Станция метро "Золотые Ворота" в Киеве.

Одной из самых красивых станций метрополитена Киева является "Золотые Ворота". Ее стены украшены уникальными мозаиками, которые показывают историю украинского народа. Однако станция скрывает секрет, о котором догадывается мало пассажиров.

Что известно о станции метро "Золотые Ворота"

Станция "Золотые ворота" является 29-той станцией столичного метрополитена. Она расположена между станциями зеленой ветки "Лукьяновская" и "Дворец спорта". Интересно, что открытие станции состоялось накануне Нового года — 31 декабря 1989 года.

Станция была признана самой красивой не только в Европе, но и во всем мире. В частности, в 2011 году киевская она вошла в рейтинг самых красивых в мире по версии авторитетного издания BootsnAll. Также в 2013 году британская газета The Daily Telegraph включила "Золотые ворота" в 22 самых красивых станций Европы. Уникальную красоту станции также признавала газета The Guardian.

"Золотые ворота" украшены 38 уникальными панно с изображением князей Киевской Руси, величественных храмов, церковных деятелей и мифических существ. Кроме того, визитной карточкой станции являются огромные бронзовые люстры.

Как секреты скрывает станция "Золотые Ворота" в Киеве

Блогер рассказал, что своды станции "Золотые ворота" врезаны в заброшенные тоннели первой очереди столичного метро. Они заброшены уже более 40 лет.

Своды "Золотых ворот" просто прорезают эти заброшенные тоннели. Эти тоннели забетонированы, есть человеческий проход, но над станцией есть заброшенные ходы.

Такие тоннели могли бы стать атмосферной локацией для съемок фильмов ужасов и психологических триллеров.

