Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Какой секрет скрывает станция метро "Золотые Ворота" в Киеве

Какой секрет скрывает станция метро "Золотые Ворота" в Киеве

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 07:32
Станция метро "Золотые Ворота" в Киеве: что известно о ней и какие секреты скрывает
Станция метро "Золотые Ворота" в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Одной из самых красивых станций метрополитена Киева является "Золотые Ворота". Ее стены украшены уникальными мозаиками, которые показывают историю украинского народа. Однако станция скрывает секрет, о котором догадывается мало пассажиров.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал STEPANETS.

Что известно о станции метро "Золотые Ворота"

Станция "Золотые ворота" является 29-той станцией столичного метрополитена. Она расположена между станциями зеленой ветки "Лукьяновская" и "Дворец спорта". Интересно, что открытие станции состоялось накануне Нового года — 31 декабря 1989 года.

Станция была признана самой красивой не только в Европе, но и во всем мире. В частности, в 2011 году киевская она вошла в рейтинг самых красивых в мире по версии авторитетного издания BootsnAll. Также в 2013 году британская газета The Daily Telegraph включила "Золотые ворота" в 22 самых красивых станций Европы. Уникальную красоту станции также признавала газета The Guardian.

"Золотые ворота" украшены 38 уникальными панно с изображением князей Киевской Руси, величественных храмов, церковных деятелей и мифических существ. Кроме того, визитной карточкой станции являются огромные бронзовые люстры.

Читайте также:

Как секреты скрывает станция "Золотые Ворота" в Киеве

Блогер рассказал, что своды станции "Золотые ворота" врезаны в заброшенные тоннели первой очереди столичного метро. Они заброшены уже более 40 лет.

Своды "Золотых ворот" просто прорезают эти заброшенные тоннели. Эти тоннели забетонированы, есть человеческий проход, но над станцией есть заброшенные ходы.

Такие тоннели могли бы стать атмосферной локацией для съемок фильмов ужасов и психологических триллеров.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как работает метро в Харькове в мае 2026 года. В частности, двери подземки открывают ежедневно с 5:30 и закрывают в 21:30. Также в подземке можно спрятаться от опасности во время воздушной тревоги.

Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации