Україна
Главная Транспорт Какой чемодан выбрать для путешествия, чтобы он дольше "прожил"

Какой чемодан выбрать для путешествия, чтобы он дольше "прожил"

Дата публикации 18 апреля 2026 20:18
Путешествие самолетом: какой чемодан лучше всего выбирать путешественникам
Пассажиры в аэропорту сдают вещи в багаж. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Сборы в аэропорт это всегда довольно стрессово — не знаешь как компактно упаковать все что нужно. Кроме того, непростым выбором является чемодан, ведь иногда от него зависит то, насколько вы сможете сохранить приобретенные хрупкие сувениры и ценности.

О том, как правильно выбирать чемодан в путешествие, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Mirror.

Как не потерять чемодан

Один из пользователей Reddit поинтересовался, как избежать потери или повреждения багажа и на что стоит обратить внимание при выборе чемодана.

Багажный оператор по имени Адам порекомендовал всегда использовать идентификационные бирки, ведь на ленте багажа многие чемоданы выглядят абсолютно одинаковыми.

"Один из проверенных способов — прикрепить к сумке собственную бирку со своим именем и адресом, чтобы вы могли ее прочитать и убедиться, что это ваша сумка", — написал мужчина.

Какой чемодан стоит выбирать для путешествий

Чтобы минимизировать возможные повреждения багажа один из путешественников порекомендовал покупать чемодан с "четырьмя качественными колесиками, мягкой подкладкой внутри и жестким внешним корпусом". Персонал аэропорта часто роняет чемоданы, а крепкие колесики прослужат дольше.

Другой опытный путешественник посоветовал всегда класть в свой чемодан AirTag. Благодаря телефону можно будет отследить его местонахождение, если он потеряется.

Бывший работник аэропорта порекомендовал всегда брать с собой в путешествие очень твердый чемодан, если собираетесь перевозить хрупкие вещи — так меньше шансов, что вы их повредите.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что стоит взять с собой в первый полет на самолете. Стоит учесть, что на борту сухой воздух и повышенное давление, которое негативно влияет на самочувствие. Очень важно также не забывать о воде.

Также Новини.LIVE писали, почему пассажирам на борту самолета рекомендуют включать на смартфоне "авиарежим". Дело в том, что излучения радиоволн способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты. Посторонние звуки мешают управлять воздушным судном, что угрожает безопасности других пассажиров и экипажа.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
