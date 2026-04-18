Подорож літаком: яку валізу найкраще обирати мандрівникам

Пасажири в аеропорту здають речі в багаж. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Збори в аеропорт це завжди доволі стресово — не знаєш як компактно спакувати все що потрібно. Крім того, непростим вибором є валіза, адже інколи від неї залежить те, наскільки ви зможете зберегти придбані крихкі сувеніри та цінності.

Про те, як правильно обирати валізу в подорож, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Mirror.

Як не загубити валізу

Один з користувачів Reddit поцікавився, як уникнути втрати або пошкодження багажу та на що варто звернути увагу під час вибору валізи.

Багажний оператор на ім'я Адам порекомендував завжди використовувати ідентифікаційні бирки, адже на стрічці багажу багато валіз виглядають абсолютно однаковими.

"Один із перевірених способів — прикріпити до сумки власну бирку зі своїм ім’ям та адресою, щоб ви могли її прочитати й переконатися, що це ваша сумка", — написав чоловік.

Яку валізу варто обирати для подорожей

Щоб мінімізувати можливі пошкодження багажу один з мандрівників порекомендував купувати валізу з "чотирма якісними коліщатками, м'якою підкладкою всередині та жорстким зовнішнім корпусом". Персонал аеропорту часто кидає валізи, а міцні коліщатка прослужать довше.

Інший досвідчений мандрівник порадив завжди класти у свою валізу AirTag. Завдяки телефону можна буде відслідкувати її місцезнаходження, якщо вона загубиться.

Колишній працівник аеропорту порекомендував завжди брати з собою в подорож дуже тверду валізу, якщо збираєтесь перевозити крихкі речі — так менше шансів, що ви їх пошкодите.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що варто взяти з собою у перший політ на літаку. Варто врахувати, що на борту сухе повітря та підвищений тиск, яки негативно впливає на самопочуття. Дуже важливо також не забувати про воду.

Також Новини.LIVE писали, чому пасажирам на борту літака рекомендують включати на смартфоні "авіарежим". Річ у тім, що випромінювання радіохвиль здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти. Сторонні звуки заважають керувати повітряним судном, що загрожує безпеці інших пасажирів та екіпажу.