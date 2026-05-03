Путешествие с Wizz Air: какую сумку пассажир может взять с собой бесплатно

Пассажир пакует чемодан в самолет Wizz Air.

Чтобы не переплачивать в аэропорту, лучше брать с собой как можно меньше вещей. В частности, венгерская авиакомпания Wizz Air предлагает выгодные цены на билеты, однако за превышение размеров ручной клади может взыскать сумму, которая в несколько раз выше стоимости полета.

Новини.LIVE напомнят читателям актуальные правила Wizz Air.

Ручная кладь Wizz Air

Без доплат пассажир Wizz Air может взять с собой на борт самолета сумку или небольшой чемодан, который можно разместить под сиденьем. Ее размер не должен превышать 40 x 30 x 20 см, при этом колесики чемодана не должны добавлять к ее размеру более 5 см. Вес чемодана и сумки не должен превышать 10 килограммов.

Кроме того, нужно правильно упаковать жидкости. Они должны перевозиться в емкостях объемом до 100 мл в прозрачном пакете общим объемом до 1 литра. Все бутылочки следует поместить в прозрачную косметичку.

Кроме чемодана, пассажиры без доплат имеют право взять в самолет:

верхнюю одежду;

одеяло;

книгу;

еду для младенцев;

костыли при необходимости.

Если сомневаетесь, что сможете вместить все вещи в небольшую сумку, можно оплатить услугу WIZZ Priority. Ее цена составляет от 10 до 45 евро в одну сторону за одного пассажира. Стоимость зависит от времени, места бронирования услуги и самого авиарейса.

