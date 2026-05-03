Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Какой багаж можно брать в самолет Wizzair без доплат: максимальные размеры

Какой багаж можно брать в самолет Wizzair без доплат: максимальные размеры

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 17:55
Путешествие с Wizz Air: какую сумку пассажир может взять с собой бесплатно
Пассажир пакует чемодан в самолет Wizz Air. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы не переплачивать в аэропорту, лучше брать с собой как можно меньше вещей. В частности, венгерская авиакомпания Wizz Air предлагает выгодные цены на билеты, однако за превышение размеров ручной клади может взыскать сумму, которая в несколько раз выше стоимости полета.

Новини.LIVE напомнят читателям актуальные правила Wizz Air.

Ручная кладь Wizz Air

Без доплат пассажир Wizz Air может взять с собой на борт самолета сумку или небольшой чемодан, который можно разместить под сиденьем. Ее размер не должен превышать 40 x 30 x 20 см, при этом колесики чемодана не должны добавлять к ее размеру более 5 см. Вес чемодана и сумки не должен превышать 10 килограммов.

Кроме того, нужно правильно упаковать жидкости. Они должны перевозиться в емкостях объемом до 100 мл в прозрачном пакете общим объемом до 1 литра. Все бутылочки следует поместить в прозрачную косметичку.

Кроме чемодана, пассажиры без доплат имеют право взять в самолет:

Читайте также:
  • верхнюю одежду;
  • одеяло;
  • книгу;
  • еду для младенцев;
  • костыли при необходимости.

Если сомневаетесь, что сможете вместить все вещи в небольшую сумку, можно оплатить услугу WIZZ Priority. Ее цена составляет от 10 до 45 евро в одну сторону за одного пассажира. Стоимость зависит от времени, места бронирования услуги и самого авиарейса.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Wizz Air открыл базу в популярном итальянском курорте Турин. К новому расписанию добавили 3 внутренних рейса и 5 международных. Первые полеты стартуют в сентябре 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил новую услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

самолет путешествие Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации