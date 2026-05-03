Головна Транспорт Який багаж можна брати в літак Wizzair без доплат: максимальні розміри

Дата публікації: 3 травня 2026 17:55
Подорож з Wizz Air: яку сумку пасажир може взяти з собою безкоштовно
Пасажир пакує валізу у літак Wizz Air. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Щоб не переплачувати в аеропорту, краще брати із собою якомога менше речей. Зокрема, угорська авіакомпанія Wizz Air пропонує вигідні ціни на квитки, проте за перевищення розмірів ручної поклажі може стягнути суму, яка в кілька разів вища за вартість польоту.

Новини.LIVE нагадають читачам актуальні правила Wizz Air.

Ручна поклажа Wizz Air 

Без доплат пасажир Wizz Air може взяти із собою на борт літака сумку чи невелику валізу, яку можна розмістити під сидінням. Її розмір не має перевищувати 40 x 30 x 20 см, при цьому коліщатка валізи не повинні додавати до її розміру більше 5 см. Вага валізи та сумки не має перевищувати 10 кілограмів.

Крім того, потрібно правильно спакувати рідини. Вони повинні перевозитись в ємностях об'ємом до 100 мл у прозорому пакеті загальним об'ємом до 1 літра. Всі пляшечки варто помістити в прозору косметичку.

Окрім валізи, пасажири без доплат мають право взяти у літак:

  • верхній одяг;
  • ковдру;
  • книжку;
  • їжу для немовлят;
  • милиці за необхідності.

Якщо сумніваєтеся, що зможете вмістити всі речі у невелику сумку, можна оплатити послугу WIZZ Priority. Її ціна складає від 10 до 45 євро в один бік за одного пасажира. Вартість залежить від часу, місця бронювання послуги та самого авіарейсу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air відкрив базу у популярному італійському курорті Турин. До нового розкладу додали 3 внутрішні рейси та 5 міжнародних. Перші польоти стартують у вересні 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав нову послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
