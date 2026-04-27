Какие вещи чаще всего забывают пассажиры в поездах Чехии: топ странных находок

Пассажирка в поезде чешской железнодорожной компании «České dráhy» (ČD). Фото: ceskedrahy.cz, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы являются частыми пассажирами европейских поездов. За доступную цену есть возможность посетить многие уголки ЕС. Чешская железнодорожная компания "České dráhy" (ČD) обнародовала перечень вещей, которые чаще всего теряют пассажиры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RAILWAY PRO.

Потерянные вещи в поездах "České dráhy" (ČD)

Отмечается, что за последний год компания зарегистрировала 18 668 найденных вещей, из которых 12 907 было возвращено владельцам — это более двух третей от общего количества.

По данным железнодорожного оператора, пассажиры чаще всего теряют электронику — мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.

Потеря таких вещей довольно болезненна для путешественников, ведь на этих устройствах обычно хранятся важные данные и личная информация.

В бюро находок попадают и необычные предметы:

карманные весы;

пробирки;

туалетная бумага;

прибор для приготовления хот-догов;

дартс;

монитор дыхания младенца;

матрас;

дипломные работы;

семейные портреты.

Чешский оператор рекомендует пассажирам, которые забыли что-то в поезде, реагировать как можно быстрее. Необходимо обратиться в центральный отдел обслуживания клиентов, где свяжутся с поездным экипажем или работниками депо и станций на маршруте — все найденные вещи вносятся в онлайн-систему.

Если пассажир находит потерянную вещь, он должен передать ее персоналу поезда, который зарегистрирует ее и вернет путешественникам в случае обращения.

