Які речі найчастіше забувають пасажири у потягах Чехії: топ дивних знахідок

Пасажирка в потязі чеської залізничної компанії "České dráhy" (ČD).

Українці є частими пасажирами європейських потягів. За доступну ціну є можливість відвідати багато куточків ЄС. Чеська залізнична компанія "České dráhy" (ČD) оприлюднила перелік речей, які найчастіше гублять пасажири.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RAILWAY PRO.

Загублені речі в потягах "České dráhy" (ČD)

Зазначається, що за останній рік компанія зареєструвала 18 668 знайдених речей, з яких 12 907 було повернуто власникам — це більше двох третин від загальної кількості.

За даними залізничного оператора, пасажири найчастіше гублять електроніку — мобільні телефони, планшети та ноутбуки.

Втрата таких речей є доволі болісною для мандрівників, адже на цих пристроях зазвичай зберігаються важливі дані та особиста інформація.

Читайте також:

У бюро знахідок потрапляють і незвичайні предмети:

кишенькові ваги;

пробірки;

туалетний папір;

прилад для приготування хот-догів;

дартс;

монітор дихання немовляти;

матрац;

дипломні роботи;

сімейні портрети.

Чеський оператор рекомендує пасажирам, які забули щось у поїзді, реагувати якомога швидше. Необхідно звернутися до центрального відділу обслуговування клієнтів, де зв’яжуться з поїзним екіпажем або працівниками депо та станцій на маршруті — усі знайдені речі вносяться до онлайн-системи.

Якщо пасажир знаходить загублену річ, він повинен передати її персоналу поїзда, який зареєструє її та поверне мандрівникам у випадку звернення.

