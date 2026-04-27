Головна Транспорт Які речі гублять пасажири в потягах Чехії та як їх забрати

Які речі гублять пасажири в потягах Чехії та як їх забрати

Дата публікації: 27 квітня 2026 12:37
Які речі найчастіше забувають пасажири у потягах Чехії: топ дивних знахідок
Пасажирка в потязі чеської залізничної компанії "České dráhy" (ČD). Фото: ceskedrahy.cz, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українці є частими пасажирами європейських потягів. За доступну ціну є можливість відвідати багато куточків ЄС. Чеська залізнична компанія "České dráhy" (ČD) оприлюднила перелік речей, які найчастіше гублять пасажири.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RAILWAY PRO.

Загублені речі в потягах "České dráhy" (ČD)

Зазначається, що за останній рік компанія зареєструвала 18 668 знайдених речей, з яких 12 907 було повернуто власникам — це більше двох третин від загальної кількості.

За даними залізничного оператора, пасажири найчастіше гублять електроніку — мобільні телефони, планшети та ноутбуки.

Втрата таких речей є доволі болісною для мандрівників, адже на цих пристроях зазвичай зберігаються важливі дані та особиста інформація.

У бюро знахідок потрапляють і незвичайні предмети:

  • кишенькові ваги;
  • пробірки;
  • туалетний папір;
  • прилад для приготування хот-догів;
  • дартс;
  • монітор дихання немовляти;
  • матрац;
  • дипломні роботи;
  • сімейні портрети.

Чеський оператор рекомендує пасажирам, які забули щось у поїзді, реагувати якомога швидше. Необхідно звернутися до центрального відділу обслуговування клієнтів, де зв’яжуться з поїзним екіпажем або працівниками депо та станцій на маршруті — усі знайдені речі вносяться до онлайн-системи.

Якщо пасажир знаходить загублену річ, він повинен передати її персоналу поїзда, який зареєструє її та поверне мандрівникам у випадку звернення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що між Швецію з Норвегією з'явиться новий потяг. Маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції та зупинятиметься у 7 містах. Ціни на квитки стартують від 14 євро.

Також Новини.LIVE писали, що бельгійська залізнична компанія SNCB запроваджує маркерні позначки на платформах для прискорення посадки. Відтепер пасажири можуть побачити, де саме зупинятиметься кожен вагон. Вони позначатимуться літерами A, B, C та D.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
