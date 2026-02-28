Международный хаб Дубая закрыт на неопределенный срок из-за ракетных атак

Один из самых загруженных в мире аэропортов остановился из-за атак Ирана. Фото: DWA, Unplash. Коллаж: Новини.LIVE

После того, как Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по территории Ирана, а Тегеран ответил атаками, в результате которых прогремели взрывы в Объединенных Арабских Эмиратах, международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорт Аль-Мактум (DWC) остановили работу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение на официальном сайте аэропорта.

Аэропорт закрыт на неопределенный срок

Пассажирам не советуют направляться в аэропорт. Вместо этого им предлагают узнавать статус рейсов у своих авиакомпаний.

Международный аэропорт Дубая DXB входит в перечень самых активных авиационных узлов планеты. В 2025 году здесь обслужили более 95 миллионов пассажиров. Ежедневно терминал пересекают примерно 250 000 человек.

Что еще известно об аэропорте Дубая

Международный аэропорт Дубая (DXB) является главным транспортным узлом Объединенных Арабских Эмиратов. Он расположен в Аль-Гархуде, примерно в 14 км от знаменитой башни Бурдж-Халифа.

Международный аэропорт Дубая является одним из крупнейших и самых загруженных аэропортов мира. Он соединяет 104 страны, а пассажиров здесь обслуживают 102 авиакомпании.

Аэропорт также является хабом для авиакомпании Emirates Airlines и крупного лоукост-перевозчика flydubai.

DXB функционирует как оживленный авиационный узел с тремя большими терминалами.

Терминал 1 - это самый старый и один из самых больших терминалов, который обслуживает широкий спектр международных рейсов. Он имеет зал D с многочисленными выходами на посадку.

Терминал 2 служит хабом для Flydubai и обслуживает в основном внутренние и чартерные рейсы, а также некоторые международные маршруты.

Терминал 3 выделен для полетов авиакомпании Emirates Airlines, а также некоторых рейсов Qantas.

Также мы писали, что в центре Европы, в австрийском городе Инсбрук, среди гор расположен самый опасный аэропорт Европы. Он находится в Альпах, в узкой долине, почти со всех сторон окруженной высокими горами.

Каждые взлет и посадка в этом аэропорту требует дополнительной подготовки пилотов и специального разрешения.

Еще мы сообщали о том, на какую авиакомпанию чаще всего жалуются пассажиры. Оказалось, что европейский лоукостер Wizz Air стал самой проблемной авиакомпанией по количеству жалоб в пересчете на одного пассажира.

По последним данным Управления гражданской авиации Великобритании (CAA), перевозчик опередил другой лоукост, Ryanair.