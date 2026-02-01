Переименованные станции метро в Украине — новые названия

Час пик в киевском метро. Фото: AP

Метрополитен в крупных городах является главной транспортной артерией города, благодаря которому можно добраться до работы, учебы и других мест назначений без километровых пробок. Станции метро также защищают украинцев во время массированных обстрелов России.

подробнее расскажут о том, какие станции метро не узнают те, кто давно был в Украине.

Переименованные станции метро в Киеве

В мае 2023 года Киевский городской совет переименовал 3 станции метро, которые исчезли навсегда:

"Дружбы народов";

"Площадь Льва Толстого";

будущая станция "Проспект Правды".

Станция "Дружбы народов" переименовали в "Зверинецкая". Станция была названа в честь исторической местности, где она расположена — между Печерском и Выдубичами.

Станция "Площадь Льва Толстого" получила название "Украинских Героев". Она посвящена всем героям, которые на протяжении многих веков боролись за нашу государственность.

Будущая станция метро, которая должна была стать "Проспектом Правды", сейчас возводится под новым проектным названием "Варшавская" - она будет расположена вблизи Варшавского жилого массива.

Переименованные станции метро в Харькове

В Харькове также были изменены названия некоторых станций метро. В частности, в апреле 2024 года названная в честь русского классика "Пушкинская" стала "Ярослава Мудрого". Она расположена вблизи Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Летом того же года депутаты Харьковской ОГА изменили названия еще 3 станций красной и синей веток:

"Проспект Гагарина" на "Левада";

"Героев труда" на "Салтовская";

"Завод имени Малышева" на "Заводская".

