Какие станции метро в Украине были переименованы во время войны — список

Какие названия станций метро в Украине вы больше никогда не услышите
В Украине метрополитен построен в трех крупных городах Украины — Киеве, Харькове и Днепре. Станции возводились еще в советское время и годами сохраняли свои названия, однако в разгар войны десятки были переименованы, ведь так или иначе они были связаны с россиянами.
Переименованные станции метро в Киеве
В мае 2023 года Киевский городской совет переименовал 3 станции метро.
Станция "Дружбы народов" после переименования получила название "Зверинецкая". Она получила такое название из-за того, что находится в одноименной исторической местности между Печерском и Выдубичами.
Станция "Площадь Льва Толстого", которая ранее носила имя русского классика, стала площадью "Украинских Героев". Новое название посвятили тем героям, которые на протяжении многих поколений боролись за нашу независимость и государственность.
Проектная станция "Проспект Правды" сейчас строится как "Варшавская" в честь польского города-побратима Киева. Она будет находиться вблизи Варшавского жилого массива.
Переименованные станции метро в Харькове
29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия 2 станций метро:
- "Пушкинскую" переименовали в "Ярослава Мудрого";
- "Южный вокзал" — на "Вокзальную".
27 июля 2024 года в Харькове переименовали еще 3 станции метро:
- "Проспект Гагарина" — на "Левада";
- "Героев труда" — на "Салтовская";
- "Завод имени Малышева" — на "Заводская".
Переименованные станции метро в Днепре
За время войны в самом коротком метрополитене страны не менялись названия станции. Однако 24 ноября 2015 года станция метро "Коммунаровская" сменила название на "Покровскую".
