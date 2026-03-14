Какие станции метро в Украине были переименованы во время войны — список

Киевляне добираются на работу метрополитеном.

В Украине метрополитен построен в трех крупных городах Украины — Киеве, Харькове и Днепре. Станции возводились еще в советское время и годами сохраняли свои названия, однако в разгар войны десятки были переименованы, ведь так или иначе они были связаны с россиянами.

Переименованные станции метро в Киеве

В мае 2023 года Киевский городской совет переименовал 3 станции метро.

Станция "Дружбы народов" после переименования получила название "Зверинецкая". Она получила такое название из-за того, что находится в одноименной исторической местности между Печерском и Выдубичами.

Станция "Площадь Льва Толстого", которая ранее носила имя русского классика, стала площадью "Украинских Героев". Новое название посвятили тем героям, которые на протяжении многих поколений боролись за нашу независимость и государственность.

Проектная станция "Проспект Правды" сейчас строится как "Варшавская" в честь польского города-побратима Киева. Она будет находиться вблизи Варшавского жилого массива.

Переименованные станции метро в Харькове

29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия 2 станций метро:

"Пушкинскую" переименовали в "Ярослава Мудрого";

"Южный вокзал" — на "Вокзальную".

27 июля 2024 года в Харькове переименовали еще 3 станции метро:

"Проспект Гагарина" — на "Левада";

"Героев труда" — на "Салтовская";

"Завод имени Малышева" — на "Заводская".

Переименованные станции метро в Днепре

За время войны в самом коротком метрополитене страны не менялись названия станции. Однако 24 ноября 2015 года станция метро "Коммунаровская" сменила название на "Покровскую".

