Главная Транспорт Какие названия станций метро в Украине вы больше никогда не услышите

Какие названия станций метро в Украине вы больше никогда не услышите

Дата публикации 14 марта 2026 07:32
Какие станции метро в Украине были переименованы во время войны — список
Киевляне добираются на работу метрополитеном. Фото: КП "Киевский метрополитен"/Facebook, Новини.LIVE

В Украине метрополитен построен в трех крупных городах Украины — Киеве, Харькове и Днепре. Станции возводились еще в советское время и годами сохраняли свои названия, однако в разгар войны десятки были переименованы, ведь так или иначе они были связаны с россиянами.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Переименованные станции метро в Киеве

В мае 2023 года Киевский городской совет переименовал 3 станции метро.

Станция "Дружбы народов" после переименования получила название "Зверинецкая". Она получила такое название из-за того, что находится в одноименной исторической местности между Печерском и Выдубичами.

Станция "Площадь Льва Толстого", которая ранее носила имя русского классика, стала площадью "Украинских Героев". Новое название посвятили тем героям, которые на протяжении многих поколений боролись за нашу независимость и государственность.

Проектная станция "Проспект Правды" сейчас строится как "Варшавская" в честь польского города-побратима Киева. Она будет находиться вблизи Варшавского жилого массива.

Переименованные станции метро в Харькове

29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия 2 станций метро:

  • "Пушкинскую" переименовали в "Ярослава Мудрого";
  • "Южный вокзал" — на "Вокзальную".

27 июля 2024 года в Харькове переименовали еще 3 станции метро:

  • "Проспект Гагарина" — на "Левада";
  • "Героев труда" — на "Салтовская";
  • "Завод имени Малышева" — на "Заводская".

Переименованные станции метро в Днепре

За время войны в самом коротком метрополитене страны не менялись названия станции. Однако 24 ноября 2015 года станция метро "Коммунаровская" сменила название на "Покровскую".

Ранее мы рассказывали о станциях метро в Киеве, где никогда не выходят пассажиры. Несмотря на новые идеи и проекты в стенах киевского метро спрятаны недостроенные и заброшенные станции-призраки. Они расположены на зеленой ветке метро. Их освещают и убирают, однако некоторые из них даже не имеют выхода наружу.

Также показывали, как бы могло выглядеть метро во Львове. Его начали возводить еще в 1980-х годах, однако по ряду причин работы свернули. Для возобновления строительства есть большая проблема — под проспектом Свободы протекает река Полтава и работы могут привести к разрушению исторических зданий.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
