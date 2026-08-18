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Главная Транспорт Какие авиакомпании предлагают самые удобные кресла в экономклассе

Какие авиакомпании предлагают самые удобные кресла в экономклассе

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 17:32
Japan Airlines и Cathay Pacific Airways: рейтинг авиакомпаний мира с самыми удобными креслами в экономклассе
Места в самолете Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Во время путешествия в экономклассе ваши колени обычно прижимаются к сиденью впереди, и во время длительного полёта ноги затекают. Однако некоторые авиакомпании заслужили признание благодаря тому, что сделали свои салоны более комфортными. Они предлагают более широкие сиденья и лучшую развлекательную программу.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

Удобные места в экономклассе

Премия Skytrax World Airline Awards, которую называют "Оскаром" в авиационной отрасли, определила авиакомпании с самыми удобными креслами в экономклассе. В десятку лучших вошли Emirates и Qatar Airways, однако рейтинг возглавила Japan Airlines.

В Japan Airlines заявили, что «горды тем, что обеспечивают каждому пассажиру самые комфортные условия путешествия в экономклассе».

Сиденья JAL Sky Wider отличаются увеличенным расстоянием между рядами и наклонной спинкой, что обеспечивает пассажирам значительно больше места для ног, а угол наклона сиденья должен снижать утомляемость.

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Расстояние между подлокотниками составляет от 45 до 48 см, что обеспечивает пассажирам больше пространства для отдыха.

Все кресла на самолетах Boeing 787-9/787-8 также оснащены держателем для бутылки с водой и розетками для зарядки гаджетов.

Рейтинг авиакомпаний с самыми комфортными условиями в экономклассе:

  • Japan Airlines;
  • Cathay Pacific Airways;
  • Korean Air;
  • Singapore Airlines;
  • Qatar Airways;
  • ANA All Nippon Airways;
  • Emirates;
  • STARLUX Airlines;
  • China Airlines;
  • Malaysia Airlines.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ, и пассажирам мгновенно отобразится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Также Новини.LIVE писали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Специалисты советуют регистрироваться на свой рейс как можно позже. Таким образом, ваш багаж загрузят в самолет последним, а по прибытии он появится на багажной ленте одним из первых.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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