Japan Airlines и Cathay Pacific Airways: рейтинг авиакомпаний мира с самыми удобными креслами в экономклассе

Места в самолете Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Во время путешествия в экономклассе ваши колени обычно прижимаются к сиденью впереди, и во время длительного полёта ноги затекают. Однако некоторые авиакомпании заслужили признание благодаря тому, что сделали свои салоны более комфортными. Они предлагают более широкие сиденья и лучшую развлекательную программу.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

Удобные места в экономклассе

Премия Skytrax World Airline Awards, которую называют "Оскаром" в авиационной отрасли, определила авиакомпании с самыми удобными креслами в экономклассе. В десятку лучших вошли Emirates и Qatar Airways, однако рейтинг возглавила Japan Airlines.

В Japan Airlines заявили, что «горды тем, что обеспечивают каждому пассажиру самые комфортные условия путешествия в экономклассе».

Сиденья JAL Sky Wider отличаются увеличенным расстоянием между рядами и наклонной спинкой, что обеспечивает пассажирам значительно больше места для ног, а угол наклона сиденья должен снижать утомляемость.

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Расстояние между подлокотниками составляет от 45 до 48 см, что обеспечивает пассажирам больше пространства для отдыха.

Все кресла на самолетах Boeing 787-9/787-8 также оснащены держателем для бутылки с водой и розетками для зарядки гаджетов.

Рейтинг авиакомпаний с самыми комфортными условиями в экономклассе:

Japan Airlines;

Cathay Pacific Airways;

Korean Air;

Singapore Airlines;

Qatar Airways;

ANA All Nippon Airways;

Emirates;

STARLUX Airlines;

China Airlines;

Malaysia Airlines.

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Также Новини.LIVE писали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Специалисты советуют регистрироваться на свой рейс как можно позже. Таким образом, ваш багаж загрузят в самолет последним, а по прибытии он появится на багажной ленте одним из первых.