Japan Airlines і Cathay Pacific Airways: рейтинг авіакомпанії світу із найзручнішими місцями в економкласі

Місця в літаку Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Під час подорож у економкласі зазвичай ваші коліна притискаються до сидіння попереду і під час довгого польоту затікають ноги. Однак деякі авіакомпанії заслужили визнання завдяки тому, що зробили свої салони більш комфортними. Вони пропонують більш ширші сидіння та кращу розважальну програму.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

Зручні місця в економкласі

Премія Skytrax World Airline Awards, яку називають "Оскаром" у авіаційній галузі, визначила авіакомпанії із найзручнішими кріслами в економкласі. До десятки найкращих увійшли Emirates та Qatar Airways, проте рейтинг очолила Japan Airlines.

У Japan Airlines заявили, що "пишаються тим, що забезпечують кожному пасажиру найкомфортніші умови подорожі в економкласі".

Сидіння JAL Sky Wider відрізняються збільшеним проміжком між рядами та похилою спинкою, що забезпечує пасажирам значно більше місця для ніг, а кут нахилу сидіння має зменшувати втому.

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Відстань між підлокітниками становить від 45 до 48 см, що забезпечує пасажирам більше простору для розслаблення.

Усі крісла на літаках Boeing 787-9/787-8 також оснащені тримачем для пляшки з водою та розетками для зарядки гаджетів.

Рейтинг авіакомпаній із найкомофортнішими умовами у економкласі:

Japan Airlines;

Cathay Pacific Airways;

Korean Air;

Singapore Airlines;

Qatar Airways;

ANA All Nippon Airways;

Emirates;

STARLUX Airlines;

China Airlines;

Malaysia Airlines.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Фахівці радять реєструватися на свій рейс якомога пізніше. Таким чином ваш багаж завантажать у літак останнім, а після прибуття він з’явиться на багажній стрічці одним з перших.