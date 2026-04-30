Парковка в Киеве: введут ли платный въезд в центр города

Водители запарковали авто в Киеве.

С 27 апреля в Киеве заработали новые правила платной парковки. В частности, для водителей начала действовать подписка на парковку в формате льготных месячных абонементов для тех, кто платит налог в столичный бюджет. Месячный абонемент, который покрывает все районы города, стоит 1499 гривен, а почасовые тарифы парковки выросли на 5 гривен.

Об этом рассказал журналист Константин Андриюк в эфире Ранок.LIVE.

Новые правила парковки в Киеве

По мнению журналиста, подорожание почасовых тарифов является несущественным. Он напомнил, что до войны доллар стоил примерно 28 гривен, а сейчас вырос почти вдвое — до 44 гривен.

По словам эксперта, в самом сердце столицы происходит полный хаос с парковкой — десятки авто останавливаются с нарушением правил. Он добавил, что на самом деле очень мало водителей оплачивает парковку на платных местах.

Константин Андриюк убежден, что повышение тарифов не изменит ситуацию с парковкой. По его словам главной проблемой сейчас является острый дефицит инспекторов по парковке, которые должны обеспечивать жесткий и системный контроль за нарушителями.

"Инспекторы должны участвовать в контроле за платной парковкой, выписывать штрафы за парковку с нарушением правил дорожного движения. Кроме того, они должны участвовать и в эвакуации авто. Это три направления, которые должен закрывать один человек", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в Киеве сейчас работает около 30 инспекторов, которые не могут справиться со всем объемом работы.

Специалист также прокомментировал возможность внедрения платного въезда в центр Киева по европейскому образцу. Он считает такой шаг нереальным сценарием для столицы и любого другого города Украины.

Андриюк подчеркнул, что сначала надо преодолеть беспорядок и хаос с парковкой. В частности, столичная власть должна не только установить тарифы, но и контролировать соблюдение водителями правил.

По его словам, именно постоянные проверки и штрафы заставят водителей соблюдать дисциплину и платить за парковку.

