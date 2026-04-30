Головна Транспорт Як у Європі: чи запровадять платний в'їзд до центру Києва

Як у Європі: чи запровадять платний в'їзд до центру Києва

Дата публікації: 30 квітня 2026 17:12
Паркування в Києві: чи запровадять платний в'їзд до центру міста
Водії запаркували авто в Києві. Фото: Новини.LIVE

З 27 квітня в Києві запрацювали нові правила платного паркування. Зокрема, для водіїв почала діяти підписка на паркування у форматі пільгових місячних абонементів для тих, хто платить податок у столичний бюджет. Місячний абонемент, який покриває усі райони міста, вартує 1499 гривень, а погодинні тарифи паркування зросли на 5 гривень.

Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк в ефірі Ранок.LIVE.

Нові правила паркування у Києві

На думку журналіста, здорожчання погодинних тарифів є несуттєвим. Він нагадав, що до війни долар коштував приблизно 28 гривень, а зараз зріс майже вдвічі — до 44 гривень.

За словами експерта, в самому серці столиці відбувається цілковитий хаос з паркуванням — десятки авто зупиняються з порушенням правил. Він додав, що насправді дуже мало водіїв оплачує паркування на платних місцях.

Костянтин Андріюк переконаний, що підвищення тарифів не змінить ситуацію з паркуванням. За його словами, головною проблемою нині є гострий дефіцит інспекторів з паркування, які мають забезпечувати жорсткий та системний контроль за порушниками.

"Інспектори мають брати участь у контролі за платним паркуванням, виписувати штрафи за паркування з порушенням правил дорожнього руху. Крім того, вони мають брати участь і у евакуації авто. Це три напрямки, які має закривати одна людина", — підкреслив експерт.

Він додав, що в Києві нині працює близько 30 інспекторів, які не можуть справитися з усім обсягом роботи.

Фахівець також прокоментував можливість впровадження платного в'їзду в центр Києва за європейським зразком. Він вважає такий крок нереальним сценарієм для столиці та будь-якого іншого міста України.

Андріюк підкреслив, що спочатку треба подолати безлад та хаос з паркуванням. Зокрема, столична влада має не лише встановити тарифи, а й контролювати дотримання водіями правил.

За його словами, саме постійні перевірки та штрафи змусять водіїв дотримуватися дисципліни та платити за паркування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де у дворі багатоповерхівки заборонено паркувати авто. Зокрема, автівка не має заважати проїзду екстрених служб та блокувати виїзди. За порушення доведеться викласти близько 1 700 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Києві один з районів на понад пів року залишиться без трамвая. Із 25 квітня до 30 листопада в Києві діятимуть обмеження руху транспорту та пішоходів біля станції метро "Чернігівська".

тарифи Київ парковка
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
