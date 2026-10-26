UZ Lounge на вокзале Киева: что предлагается пассажирам и сколько стоит вход

UZ Lounge на киевском вокзале. Фото: Укрзализныця/Facebook

Национальный перевозчик "Укрзализныця" оборудовал специальную зону на вокзале Киева, чтобы сделать ожидание рейсов для пассажиров ещё более комфортным. Одна из пассажирок показала условия в UZ Lounge, где можно не только восстановить силы, но и поработать, а также сытно покушать.

Соответствующий ролик опубликовала пользовательница shevchenkoui в TikTok, передает Новини.LIVE.

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UZ Lounge на вокзале Киева

Путешественница рассказала, что главная фишка UZ Lounge заключается в том, что вам не нужно проходить обычный досмотр на входе в вокзал вместе со всеми. В лаундже есть отдельный вход с вокзальной площади, расположенный слева от центрального входа. Кроме того, в зале ожидания есть табло с прибытием и отправлением поездов, как в аэропорту.

"Также есть коворкинг-пространство, где можно спокойно поработать, и вот такая комната для рабочих встреч. На столах здесь сразу стоит вода, а еще есть доска для записей", — поделилась она.

Девушка также рассказала, что в лаундже установили интересный автомат, который делает для посетителей прикольные открытки.

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Путешественница сравнила зал с типичным лаунджем в аэропорту. В частности, в нём предусмотрены Wi-Fi, места для работы и зарядки гаджетов. В лаундже пассажиры также могут выпить кофе и комфортно посидеть, пока ждут поезд.

Пассажирка рассказала, что обычный вход в лаунж в октябре 2026 года стоит 240 гривен за один час. Однако владельцы премиальной карты Visa могут отдохнуть в этом лаунже в течение часа бесплатно.

Однако путешественники должны соблюдать требования программы. Например, для карт Visa Signature и Signature Business требование по обороту составляет 10 тысяч гривен, а для карт Visa Platinum и Platinum Business — 5 тысяч гривен.

Пассажиру также необходимо иметь железнодорожный билет на день отправления или прибытия поезда.

Кроме того, для владельцев премиальных карт Visa предусмотрен отдельный бонус — они могут получить бесплатный кофе или чай, а обладатели карт Visa Infinite — ланч без доплаты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют реформировать Укрзализницу. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. Укрзализныця останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.

Также Новини.LIVE писали, как воспользоваться программой "3000 км по Украине" от Укрзализныци. Она дает возможность путешествовать на поездах по стране бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.