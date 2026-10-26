UZ Lounge на вокзалі Києва: що доступно для пасажирів та скільки коштує вхід

UZ Lounge на київському вокзалі. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Національний перевізник "Укрзалізниця" облаштувала спеціальну зону на вокзалі Києва, щоб зробити очікування своїх рейсів для пасажирів ще більш комфортним. Одна з пасажирок показали умови в UZ Lounge, де можна не лише відновити сили, а й попрацювати та ситно поїсти.

Відповідний ролик опублікувала користувачка shevchenkoui в TikTok, передає Новини.LIVE.

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UZ Lounge на вокзалі Києва

Мандрівниця розповіла, що найкращою фішкою UZ Lounge є те, що вам не потрібно проходити звичайну перевірку на вході у вокзал разом з усіма. У лаунжі є окремий вхід з вокзальної площі, розташований ліворуч від центрального входу. Крім того у залі очікування є табло з прибуттям і відправленням потягів, як в аеропорту.

"Також є коворкінг-проміщення, де можна спокійно попрацювати, і ось така мітінг-рум для робочих зустрічей. На столах тут одразу стоїть водичка, а ще є дошка для записів", — поділилась вона.

Дівчина також розповіла що в лаунжі поставили цікавий автомат, який робить для відвідувачів прикольні листівки.

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Мандрівниця порівняла зал із типовим лаунжем в аеропорту. Зокрема, в ньому передбачені Wi-Fi, місця для роботи та зарядки гаджетів. У лаунжі пасажири також можуть випити кави та комфортно посидіти, поки ви чекаєте на потяг.

Пасажирка розповіла, що звичайний вхід у лаунж у жовтні 2026 року коштує 240 гривень за одну годину. Проте користувачі преміальної картки Visa можуть відпочити годину в цьому лаунжі безкоштовно.

Проте мандрівники мають дотримуватись вимог програми. Наприклад, для Visa Signature та Signature Business вимога щодо обороту становить 10 тисяч гривень, а для Visa Platinum та Platinum Business — 5 тисяч гривень.

Пасажиру також потрібно мати залізничний квиток у день відправлення або прибуття потягу.

Також для власників преміальних Visa передбачений окремий бонус — вони можуть отримати безкоштовну каву або чай, а ті, в кого Visa Infinite, можуть отримати ланч без доплат.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Також Новини.LIVE писали, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.