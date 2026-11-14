Аэропорт Дубая. Фото: Новини.LIVE

Украинки при любых обстоятельствах стараются выглядеть на все 100% — даже после бессонной ночи из-за атак дронов или шахидов они спешат на маникюр, окрашивание волос и скрывают усталость безупречным макияжем. Однако при досмотре в аэропорту ваши флакончики с любимыми масками и патчи могут создать проблемы, если не знать об определенных нюансах.

Об этом рассказала опытная путешественница dashassk_ в соцсети TikTok, передает Новини.LIVE.

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Как упаковывать косметику в путешествие

Помните, что все ваши жидкости должны поместиться в зип-пакет или в прозрачную косметичку размером 20х20 см. В целом пассажирам разрешается взять с собой в самолет до одного литра — все в емкостях объемом до 100 мл.

В частности, если у вас есть жидкие лекарства, например, спрей для носа — их обязательно нужно класть в отделение для жидкостей.

К жидкостям также относятся дезодорант-ролик, все ваши шампуни, бальзамы и кремы для лица.

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Путешественница порекомендовала всегда брать с собой в поездки бальзамы или скраб для губ. Дело в том, что именно они чаще всего страдают от сухости из-за воды, солнца или соленого воздуха.

Пудры, тени и другие сухие текстуры не считаются жидкостями, поэтому их можно брать без дополнительных ограничений.

В то же время консилер, BB-крем или средства для контурирования — все, что имеет жидкую или кремовую текстуру, также считается жидкостью, поэтому их тоже нужно учитывать при подсчете общего объема.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что произойдет на борту самолета, если пассажиры оставят телефоны без режима полета. Сигналы смартфонов иногда создают помехи в аудиосистемах и мешают пилотам слышать диспетчеров. Поэтому во время взлета и посадки лучше выполнять просьбы экипажа и соблюдать правила авиакомпании.

Также Новини.LIVE писали, почему даже с действующим паспортом пассажирам могут отказать в посадке на самолет. Многие страны устанавливают строгие требования к сроку действия загранпаспорта, и у документа должен быть обязательный запас. Соответствующие правила были введены для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств путешественник не оказался на территории чужой страны с просроченным паспортом.