Аеропорт Дубаю. Фото: Новини.LIVE

Українки при будь-яких умовах намагаються виглядати на всі 100% — навіть після безсонної ночі через атаки дронів чи шахедів вони поспішають на манікюр, фарбування та приховують втому бездоганним макіяжем. Проте на контролі в аеропорту ваші пляшечки з улюбленими масками та патчі можуть додати проблем, якщо не знати про певні нюанси.

Про це розповіла досвідчена мандрівниця dashassk_ в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.

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Як пакувати у подорож косметику

Пам'ятайте про те, що всі ваші рідини мають поміститися в зіп-пакет або у прозору косметичку розміром 20х20 см. Загалом пасажирам дозволяється взяти із собою в літак до одного літра — всі у ємностях до 100 мл.

Зокрема, якщо у вас є рідкі ліки, наприклад, спрей для носа — їх обов'язково треба класти до рідин.

Як рідина також рахується роликовий дезодорант, всі ваші шампуні, бальзами та креми для обличчя.

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Мандрівниця порекомендувала завжди возити із собою у поїздки бальзами чи скраб для губ. Річ у тім, що саме вони найчастіше часто страждають від сухості через воду, сонце чи солоне повітря.

Пудри, тіні та інші сухі текстури не вважаються рідинами, тому їх можна брати без додаткових обмежень.

В той же час консилер, bb-крем чи контуринг – все, що має рідку або кремову текстуру, також вважається рідинами, тому їх також враховувати при підрахунку загального об'єму.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що станеться на борту літака, якщо пасажири залишать телефони без режиму авіапольоту. Сигнали смартфонів іноді створюють перешкоди в аудіосистемах і заважають пілотам чути диспетчерів. Тому під час зльоту та посадки краще виконувати прохання екіпажу й дотримуватися правил авіакомпанії.

Також Новини.LIVE писали, чому навіть із дійсним паспортом пасажирам можуть відмовити у посадці на літак. Багато країн встановлюють суворі вимоги щодо терміну дії закордонного паспорта і у документа має бути обов’язковий запас. Відповідні правила були запроваджені для того, щоб у разі непередбачених обставин мандрівник не опинився на території чужої країни з простроченим паспортом.