Как работает метро в Киеве в апреле 2026 года: расписание поездов

Как работает метро в Киеве в апреле 2026 года: расписание поездов

Дата публикации 19 апреля 2026 07:32
Метро в Киеве: расписание и интервалы поездов в апреле 2026 года
Пассажиры спешат на поезд в столичном метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Одним из самых доступных видов транспорта в столице остается метрополитен. Тысячи киевлян и гостей города могут сэкономить время в пути. Кроме того, стены подземки защищают во время массированных ударов России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевский метрополитен.

Святошинско-Броварская ветка

Киевский метрополитен состоит из трех веток метро — синей, зеленой и красной и насчитывает 52 станции.

Первый поезд с крайней станции метро "Академгородок" отправляется в 05:51, а последний прибывает в 23:08. Со станции метро "Лесная" поезда начинают курсировать с 05:51, последний поезд доставляет пассажиров в 23:30.

В будние дни в час пик поезда курсируют каждые 3-4 минут, в непиковые часы — 7 — 9 минут.

В выходные дни в пиковые часы поезда курсируют 6 — 7 минут, а в остальное время 7 — 11 минут.

Оболонско-Теремковская линия

Первый поезд с крайней станции метро "Героев Днепра" отправляется в 05:30, а последний прибывает в 23:05. Со станции метро "Теремки" поезда начинают курсировать с 06:07, последний поезд доставляет пассажиров в 22:30.

В будние дни в час пик поезда курсируют каждые 3 — 4 минут, в непиковые часы — 7 — 10 минут. Вечером интервал может вырасти с 8 — 11 минут.

В выходные дни в пиковые часы поезда курсируют каждые 6 минут, а в остальное время 7 — 11 минут.

Сырецко-Печерская линия

Первый поезд с крайней станции метро "Сырец" отправляется ровно в 6 утра, а последний прибывает в 23:06. Со станции метро "Красный хутор" можно добраться с 06:22, последний поезд доставляет пассажиров в 22:25.

В будние дни в час пик (с 8 до 9 утра) поезда курсируют каждые 3 — 4 минут, в непиковые часы — 6 — 10 минут. Вечером интервал может вырасти с 8 — 11 минут.

В выходные дни в пиковые часы поезда курсируют каждые 6 — 7 минут, а в остальное время 9 — 11 минут.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как в столичном метрополитене убирают и моют вагоны. Раз в неделю все вагоны проходят влажную уборку, а в месяц — генеральную. На мытье вагонов несмотря на автоматику тратят не мало воды — около 300 литров на поезд.

Также Новини.LIVE сообщали, что вместо станции "Академгородок" конечной остановкой Святошинско-Броварской линии станет станция "Новобеличи", которую планировали открыть еще в 2003 году. Планируется возведение станции одновременно с новым электродепо метрополитена, а вход-выход расположат рядом с платформой Новобеличи возле одноименного жилого массива.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
