Метро в Киеве: расписание и интервалы поездов в апреле 2026 года

Пассажиры спешат на поезд в столичном метрополитене.

Одним из самых доступных видов транспорта в столице остается метрополитен. Тысячи киевлян и гостей города могут сэкономить время в пути. Кроме того, стены подземки защищают во время массированных ударов России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевский метрополитен.

Святошинско-Броварская ветка

Киевский метрополитен состоит из трех веток метро — синей, зеленой и красной и насчитывает 52 станции.

Первый поезд с крайней станции метро "Академгородок" отправляется в 05:51, а последний прибывает в 23:08. Со станции метро "Лесная" поезда начинают курсировать с 05:51, последний поезд доставляет пассажиров в 23:30.

В будние дни в час пик поезда курсируют каждые 3-4 минут, в непиковые часы — 7 — 9 минут.

В выходные дни в пиковые часы поезда курсируют 6 — 7 минут, а в остальное время 7 — 11 минут.

Оболонско-Теремковская линия

Первый поезд с крайней станции метро "Героев Днепра" отправляется в 05:30, а последний прибывает в 23:05. Со станции метро "Теремки" поезда начинают курсировать с 06:07, последний поезд доставляет пассажиров в 22:30.

В будние дни в час пик поезда курсируют каждые 3 — 4 минут, в непиковые часы — 7 — 10 минут. Вечером интервал может вырасти с 8 — 11 минут.

В выходные дни в пиковые часы поезда курсируют каждые 6 минут, а в остальное время 7 — 11 минут.

Сырецко-Печерская линия

Первый поезд с крайней станции метро "Сырец" отправляется ровно в 6 утра, а последний прибывает в 23:06. Со станции метро "Красный хутор" можно добраться с 06:22, последний поезд доставляет пассажиров в 22:25.

В будние дни в час пик (с 8 до 9 утра) поезда курсируют каждые 3 — 4 минут, в непиковые часы — 6 — 10 минут. Вечером интервал может вырасти с 8 — 11 минут.

В выходные дни в пиковые часы поезда курсируют каждые 6 — 7 минут, а в остальное время 9 — 11 минут.

