Метро в Києві: розклад та інтервали потягів у квітні 2026 року

Пасажири поспішають на потяг в столичному метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Одним з найбільш доступних видів транспорту в столиці залишається метрополітен. Тисячі киян та гостей міста можуть зекономити час у дорозі. Крім того, стіни підземки захищають під час масованих ударів Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київський метрополітен.

Святошинсько-Броварська гілка

Київський метрополітен складається із трьох гілок метро — синьої, зеленої та червоної та нараховує 52 станції.

Перший потяг із крайньої станції метро "Академмістечко" відправляється о 05:51, а останній прибуває о 23:08. Зі станції метро "Лісова" потяги починають курсувати з 05:51, останній потяг доставляє пасажирів о 23:30.

В будні дні у годину пік потяги курсують кожні 3-4 хвилин, у непікові години — 7 — 9 хвилин.

У вихідні дні у пікові години потяги курсують 6 —7 хвилин, а інший час 7 — 11 хвилин.

Оболонсько-Теремківська лінія

Перший потяг із крайньої станції метро "Героїв Дніпра" відправляється о 05:30, а останній прибуває о 23:05. Зі станції метро "Теремки" потяги починають курсувати з 06:07, останній потяг доставляє пасажирів о 22:30.

В будні дні у годину пік потяги курсують кожні 3-4 хвилин, у непікові години — 7 — 10 хвилин. Ввечері інтервал може зрости з 8 — 11 хвилин.

У вихідні дні у пікові години потяги курсують кожні 6 хвилин, а інший час 7 — 11 хвилин.

Сирецько-Печерська лінія

Перший потяг із крайньої станції метро "Сирець" відправляється рівно о 6 ранку, а останній прибуває о 23:06. Зі станції метро "Червоний хутір" можна добратися із 06:22, останній потяг доставляє пасажирів о 22:25.

В будні дні у годину пік (з 8 до 9-ї ранку) потяги курсують кожні 3-4 хвилин, у непікові години — 6 — 10 хвилин. Ввечері інтервал може зрости з 8 — 11 хвилин.

У вихідні дні у пікові години потяги курсують кожні 6 — 7 хвилин, а інший час 9 — 11 хвилин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як в столичному метрополітені прибирають та миють вагони. Раз на тиждень усі вагони проходять вологе прибирання, а на місяць — генеральне. На миття вагонів попри автоматику витрачають не мало води — близько 300 літрів на потяг.

Також Новини.LIVE повідомляли, що замість станції "Академмістечко" кінцевою зупинкою Святошинсько-Броварській лінії стане станція "Новобіличі", яку планували відкрити ще у 2003 році. Планується зведення станції одночасно з новим електродепо метрополітену, а вхід-вихід розташують поруч з платформою Новобіличі біля однойменного житлового масиву.