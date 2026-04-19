Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як працює метро в Києві у квітні 2026 року: розклад потягів

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 07:32
Метро в Києві: розклад та інтервали потягів у квітні 2026 року
Пасажири поспішають на потяг в столичному метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Одним з найбільш доступних видів транспорту в столиці залишається метрополітен. Тисячі киян та гостей міста можуть зекономити час у дорозі. Крім того, стіни підземки захищають під час масованих ударів Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київський метрополітен.

Святошинсько-Броварська гілка

Київський метрополітен складається із трьох гілок метро — синьої, зеленої та червоної та нараховує 52 станції.

Перший потяг із крайньої станції метро "Академмістечко" відправляється о 05:51, а останній прибуває о 23:08. Зі станції метро "Лісова" потяги починають курсувати з 05:51, останній потяг доставляє пасажирів о 23:30.

В будні дні у годину пік потяги курсують кожні 3-4 хвилин, у непікові години — 7 — 9 хвилин.

Читайте також:

У вихідні дні у пікові години потяги курсують 6 —7 хвилин, а інший час 7 — 11 хвилин.

Оболонсько-Теремківська лінія

Перший потяг із крайньої станції метро "Героїв Дніпра" відправляється о 05:30, а останній прибуває о 23:05. Зі станції метро "Теремки" потяги починають курсувати з 06:07, останній потяг доставляє пасажирів о 22:30.

В будні дні у годину пік потяги курсують кожні 3-4 хвилин, у непікові години — 7 — 10 хвилин. Ввечері інтервал може зрости з 8 — 11 хвилин.

У вихідні дні у пікові години потяги курсують кожні 6 хвилин, а інший час 7 — 11 хвилин.

Сирецько-Печерська лінія

Перший потяг із крайньої станції метро "Сирець" відправляється рівно о 6 ранку, а останній прибуває о 23:06. Зі станції метро "Червоний хутір" можна добратися із 06:22, останній потяг доставляє пасажирів о 22:25.

В будні дні у годину пік (з 8 до 9-ї ранку) потяги курсують кожні 3-4 хвилин, у непікові години — 6 — 10 хвилин. Ввечері інтервал може зрости з 8 — 11 хвилин.

У вихідні дні у пікові години потяги курсують кожні 6 — 7 хвилин, а інший час 9 — 11 хвилин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як в столичному метрополітені прибирають та миють вагони. Раз на тиждень усі вагони проходять вологе прибирання, а на місяць — генеральне. На миття вагонів попри автоматику витрачають не мало води — близько 300 літрів на потяг.

Також Новини.LIVE повідомляли, що замість станції "Академмістечко" кінцевою зупинкою Святошинсько-Броварській лінії стане станція "Новобіличі", яку планували відкрити ще у 2003 році. Планується зведення станції одночасно з новим електродепо метрополітену, а вхід-вихід розташують поруч з платформою Новобіличі біля однойменного житлового масиву. 

Київ громадський транспорт метрополітен
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації