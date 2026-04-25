Метро в Днепре: график работы и цена на проезд в апреле 2026 года

Станция метро "Проспект Свободы" в Днепре. Фото: metro.dp.ua

В Днепре одной из транспортных веток является метрополитен. Несмотря на войну и сложные условия предприятие обеспечивает стабильное сообщение между районами города. Кроме того, стены подземки надежно защищают во время массированных ударов России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Днепровский метрополитен.

Как работает метро в Днепре в апреле

Днепровский метрополитен является самым коротким в Украине и насчитывает всего 6 станций красной ветки:

Покровская;

Проспект Свободы;

Заводская (временно закрыта для пассажиров);

Металлургов;

Метростроителей;

Вокзальная (временно закрыта для пассажиров).

В апреле 2026 года днепровский метрополитен работает ежедневно с 5:30 до 23:00. В будние дни поезда курсируют каждые 6-12 минут, а в выходные 15-17 минут.

Как укрытие подземка работает круглосуточно, однако каждому пассажиру необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Стоимость разового проезда в Днепровском метрополитене составляет 10 гривен. На всех станциях есть возможность оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как в столичном метрополитене убирают и моют вагоны. Раз в неделю все вагоны проходят влажную уборку, а в месяц - генеральную. На мытье вагонов несмотря на автоматику тратят не мало воды — около 300 литров на поезд.

Также Новини.LIVEписали о том, как в апреле работает метрополитен в Харькове. Двери подземки открыты ежедневно с 5:30 до 21:30. Вход уже 4 год войны остается бесплатным для всех пассажиров.