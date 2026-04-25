Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як працює метро в Дніпрі у квітні: графік та ціни на проїзд

Як працює метро в Дніпрі у квітні: графік та ціни на проїзд

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 07:32
Метро в Дніпрі: графік роботи та ціна на проїзд у квітні 2026 року
Станція метро "Проспект Свободи" в Дніпрі. Фото: metro.dp.ua

У Дніпрі однією з транспортних гілок є метрополітен. Попри війну та складні умови підприємство забезпечує стабільне сполучення між районами міста.Крім того, стіни підземки надійно захищають під час масованих ударів Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Дніпровський метрополітен.

Як працює метро в Дніпрі у квітні

Дніпровський метрополітен є найкоротшим в Україні та нараховує всього 6 станцій червоної гілки:

  • Покровська;
  • Проспект Свободи;
  • Заводська (тимчасово закрита для пасажирів);
  • Металургів;
  • Метробудівників;
  • Вокзальна (тимчасово закрита для пасажирів).

У квітні 2026 року дніпровський метрополітен працює щодня із 5:30 до 23:00. У будні дні потяги курсують кожні 6-12 хвилин, а у вихідні 15-17 хвилин.

Як укриття підземка працює цілодобово, проте кожному пасажиру необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

Читайте також:

Вартість разового проїзду в Дніпровському метрополітені складає 10 гривень. На всіх станціях є можливість сплатити проїзд за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як в столичному метрополітені прибирають та миють вагони. Раз на тиждень усі вагони проходять вологе прибирання, а на місяць — генеральне. На миття вагонів попри автоматику витрачають не мало води — близько 300 літрів на потяг.

Також Новини.LIVE писали про те, як у квітні працює метрополітен у Харкові. Двері підземки відкриті щодня із 5:30 до 21:30. Вхід вже 4 рік війни залишається безкоштовним для всіх пасажирів.

метро Дніпро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації