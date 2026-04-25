Метро в Дніпрі: графік роботи та ціна на проїзд у квітні 2026 року

Станція метро "Проспект Свободи" в Дніпрі. Фото: metro.dp.ua

У Дніпрі однією з транспортних гілок є метрополітен. Попри війну та складні умови підприємство забезпечує стабільне сполучення між районами міста.Крім того, стіни підземки надійно захищають під час масованих ударів Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Дніпровський метрополітен.

Як працює метро в Дніпрі у квітні

Дніпровський метрополітен є найкоротшим в Україні та нараховує всього 6 станцій червоної гілки:

Покровська;

Проспект Свободи;

Заводська (тимчасово закрита для пасажирів);

Металургів;

Метробудівників;

Вокзальна (тимчасово закрита для пасажирів).

У квітні 2026 року дніпровський метрополітен працює щодня із 5:30 до 23:00. У будні дні потяги курсують кожні 6-12 хвилин, а у вихідні 15-17 хвилин.

Як укриття підземка працює цілодобово, проте кожному пасажиру необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

Вартість разового проїзду в Дніпровському метрополітені складає 10 гривень. На всіх станціях є можливість сплатити проїзд за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як в столичному метрополітені прибирають та миють вагони. Раз на тиждень усі вагони проходять вологе прибирання, а на місяць — генеральне. На миття вагонів попри автоматику витрачають не мало води — близько 300 літрів на потяг.

Також Новини.LIVE писали про те, як у квітні працює метрополітен у Харкові. Двері підземки відкриті щодня із 5:30 до 21:30. Вхід вже 4 рік війни залишається безкоштовним для всіх пасажирів.