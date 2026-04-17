Метро Харькова в апреле 2026 года: график движения поездов и часы работы

Харьковский метрополитен в апреле вернулся к привычному графику движения поездов. Предыдущие изменения были введены из-за нестабильной ситуации с электроэнергией. Однако сейчас метро Харькова работает по обычному графику.

График движения поездов

Харьковский метрополитен, так же как и киевский, состоит из трех веток метро — синей, зеленой и красной. В подземке расположено 30 станций.

В апреле 2026 года харьковский метрополитен работает ежедневно с 5:30 до 21:30. В будние дни поезда курсируют каждые 10 минут, а после 20:00 интервал возрастает до 15-25 минут.

В выходные поезда курсируют каждые 20 минут. С начала войны в Украине проезд в харьковском метро бесплатный, в апреле 2026 года вход по-прежнему свободный для горожан и гостей Харькова.

В то же время администрация подземки предупреждает, что в связи с военным положением возможны изменения в графике движения поездов по независящим от метрополитена причинам.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что КГГА хочет поднять тариф на проезд в Киевском метрополитене. По подсчетам департамента транспортной инфраструктуры, одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. Сейчас же киевляне платят за вход в подземку 8 гривен, то есть цена одной поездки может увеличиться в 8 раз.

В то же время Новини.LIVE приводили доводы общественного активиста Александра Глушко. который доказал, что на самом деле реальная себестоимость перевозки одного пассажира метрополитеном составляет 26 гривен, а транспортом Киевпастранса — 21 гривну. Эти цифры, по его словам, ближе к фактическим затратам и могут использоваться как ориентир.