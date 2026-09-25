Проверка паспорта в Ryanair: пошаговая инструкция для пассажиров

Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Многие авиакомпании в настоящее время внедряют цифровые технологии в свои процессы и тем самым упрощают путешествия пассажиров. В частности, на рейс ирландского лоукостера Ryanair необходимо пройти онлайн-регистрацию. Пассажирам следует учесть, что для некоторых направлений действуют особые правила регистрации.

Об этом рассказала dashassk_ в соцсети TikTok, передает Новини.LIVE.

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Как пройти верификацию паспорта в Ryanair

Путешественница рассказала, что обязательная верификация паспорта в Ryanair требуется только в том случае, если вы летите за пределы Шенгенской зоны.

Девушка показала, как пройти эту процедуру в приложении авиаперевозчика. Во время регистрации у вас появится окошко, и пассажиру нужно будет приложить свой загранпаспорт к смартфону.

Путешественница отметила, что в том случае, если рейс забронирован для нескольких человек, нужно очень внимательно читать, чей именно паспорт сейчас нужно приложить.

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Она также предупредила, что чип может считываться не с первого раза, а иногда даже не с пятого. Однако она пояснила, что без верификации документа ваши посадочные талоны не будут считаться действительными.

"Что же делать, если всё-таки не получится считать чип? В целом это не критично. Вам просто нужно будет по прибытии в аэропорт подойти к стойке регистрации и предъявить там свой паспорт. За это никаких доплат нет", — добавила путешественница.

Она заверила, что для того, чтобы избежать проблем и штрафов в аэропорту, пассажирам необходимо вовремя пройти чекинг. По её словам, именно верификацию паспорта можно будет провести и уже в аэропорту перед вылетом.

Ранее Новини.LIVE рассказали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся далеко от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам полет.

Также Новини.LIVE писали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано со снижением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.