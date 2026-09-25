Верифікація паспорту Ryanair: покрокова інструкція для пасажирів

Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Багато авіакомпаній нині діджиталізують процеси й тим самим спрощують подорожі пасажирів. Зокрема, на рейс ірландського лоукостера Ryanair необхідно зареєструватись онлайн. Пасажирам варто врахувати, що деякі напрямки передбачають окремі правила чекіну.

Про це розповіла dashassk_ в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.

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Як пройти верифікацію паспорта в Ryanair

Мандрівниця розповіла, що обов'язкова верифікація паспорта в Ryanair необхідна лише у випадку, якщо ви летите за межі Шенгену.

Дівчина показала, як пройти цю процедуру в додатку авіаперевізника. Під час чекіну у вас з'явиться віконечко і пасажиру буде необхідно прикласти свій закордонний паспорт до смартфона.

Мандрівниця зазначила, що в тому випадку, якщо рейс заброньований для декількох людей, треба дуже уважно читати, чий саме паспорт зараз треба прикладати.

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Вона також попередила, що чип може читатися не з першого разу, а іноді навіть не з п'ятого. Проте вона пояснила, що без верифікації документа ваші посадкові талони не будуть вважатися дійсними.

"Що ж робити, якщо все ж не вийде зчитати чип? В цілому це не критично. Вам просто потрібно буде по приїзду в аеропорт підійти на стійку реєстрації та показати свій паспорт там. За це ніяких доплат немає", — додала мандрівниця.

Вона запевнила, що для того, щоб уникнути проблем та штрафів в аеропорту, пасажирам необхідно вчасно пройти чекін. За її словами, саме верифікацію паспорта можна буде зробити і вже в аеропорту перед вильотом.

Раніше Новини.LIVE розповіли, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.

Також Новини.LIVE писали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.