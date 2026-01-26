Видео
Україна
Видео

Транспорт Как получить возмещение за поврежденное сосулькой авто

Как получить возмещение за поврежденное сосулькой авто

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 18:17
На авто упала сосулька — что делать, чтобы получить компенсацию повреждений
Сосулька на доме. Фото:Pexels

После затяжной метели и крепких морозов в Украину идет потепление. В это время граждан подстерегает опасность — сосульки, которые могут нанести вред вашему здоровью и имуществу

Адвокат Роман Симутин в Telegram рассказал, как получить возмещение, если сосулька упадет и повредит ваш автомобиль.

Как действовать, если сосулька упала на авто

Ответственность. Юрист объяснил, что вовремя убирать ледовые нависания, ухаживать и осуществлять благоустройство за зданиями и придомовыми территориями обязаны ЖЭК, ОСМД или другие учреждения или организации, на балансе которых находится здание.

Вызывайте полицию. Если избежать неприятностей не удалось и огромная сосулька повредила ваше авто — адвокат посоветовал первым шагом вызвать полицию, которая должна составить соответствующий протокол. В документе должно быть указано, где именно произошло событие — место, улица и номер дома.

Фото и видеодоказательства. Водителю будет необходимо сделать подробные фото и видео с привязкой к местности.

Свидетели. Следующим шагом запишите контактные данные людей, которые видели причину повреждения авто. Впоследствии этих лиц можно будет привлечь в суде в качестве свидетелей.

Видео с камер. Также по возможности попробуйте получить копии видеозаписей с камер наблюдения или видеорегистраторов авто, которые были расположены рядом.

Оценка эксперта. Обратитесь к специалисту для оценки нанесенного ущерба, сохраните все квитанции и чеки для суда.

Ищем балансодержателя. Чтобы выяснить ответственного за повреждение вашего авто можно обратиться с запросом в городской совет.

Обратитесь к балансодержателю или в суд. Если с ЖЭКом или ОСМД не удалось урегулировать ситуацию — обратитесь в суд. Однако юрист предупредил, что в случае, если автомобиль был припаркован в неположенном месте (под знаками, запрещающими стоянку и об опасности падения сосулек) — надеяться на компенсацию не стоит.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
