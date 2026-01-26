На авто упала сосулька — что делать, чтобы получить компенсацию повреждений

Как получить возмещение за поврежденное сосулькой авто
После затяжной метели и крепких морозов в Украину идет потепление. В это время граждан подстерегает опасность — сосульки, которые могут нанести вред вашему здоровью и имуществу.
Адвокат Роман Симутин в Telegram рассказал, как получить возмещение, если сосулька упадет и повредит ваш автомобиль.
Как действовать, если сосулька упала на авто
Ответственность. Юрист объяснил, что вовремя убирать ледовые нависания, ухаживать и осуществлять благоустройство за зданиями и придомовыми территориями обязаны ЖЭК, ОСМД или другие учреждения или организации, на балансе которых находится здание.
Вызывайте полицию. Если избежать неприятностей не удалось и огромная сосулька повредила ваше авто — адвокат посоветовал первым шагом вызвать полицию, которая должна составить соответствующий протокол. В документе должно быть указано, где именно произошло событие — место, улица и номер дома.
Фото и видеодоказательства. Водителю будет необходимо сделать подробные фото и видео с привязкой к местности.
Свидетели. Следующим шагом запишите контактные данные людей, которые видели причину повреждения авто. Впоследствии этих лиц можно будет привлечь в суде в качестве свидетелей.
Видео с камер. Также по возможности попробуйте получить копии видеозаписей с камер наблюдения или видеорегистраторов авто, которые были расположены рядом.
Оценка эксперта. Обратитесь к специалисту для оценки нанесенного ущерба, сохраните все квитанции и чеки для суда.
Ищем балансодержателя. Чтобы выяснить ответственного за повреждение вашего авто можно обратиться с запросом в городской совет.
Обратитесь к балансодержателю или в суд. Если с ЖЭКом или ОСМД не удалось урегулировать ситуацию — обратитесь в суд. Однако юрист предупредил, что в случае, если автомобиль был припаркован в неположенном месте (под знаками, запрещающими стоянку и об опасности падения сосулек) — надеяться на компенсацию не стоит.
