На границе с Польшей произошел масштабный технический сбой — что происходит с транспортом

В польских пунктах пропуска сбой — что происходит на границе
В понедельник 26 января на польско-украинской границе произошел технический сбой в работе базы данных пограничной службы Республики Польша. Возможно, движение транспорта усложнится.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Какие пункты пропуска охватил сбой
По информации ведомства, сбой охватил все польские пункты пропуска, граничащие с Львовской и Волынской областями.
Сейчас польские специалисты работают над устранением технических неполадок.
Какая ситуация на границе сейчас
В ГПСУ отмечают, что по состоянию на данный момент осложнения движения нет.
"Накопление транспортных средств на въезд и выезд не зафиксировано. В то же время граждан просят учесть ситуацию при планировании поездок через границу с Польшей", — сообщили в ведомстве.
О восстановлении полноценной работы пунктов пропуска будет сообщено дополнительно.
Напомним, что польские фермеры провели очередную забастовку на границе с Украиной 23 января, протестуя против условий импорта украинской агропродукции в Польшу.
Также узнайте, почему на границе с Молдовой разворачивают украинских водителей и не пускают их в свою страну.
Читайте Новини.LIVE!