В польских пунктах пропуска сбой — что происходит на границе

В польских пунктах пропуска сбой — что происходит на границе

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 11:31
На границе с Польшей произошел масштабный технический сбой — что происходит с транспортом
Люди на пункте пропуска. Фото: пресс-служба ГПСУ

В понедельник 26 января на польско-украинской границе произошел технический сбой в работе базы данных пограничной службы Республики Польша. Возможно, движение транспорта усложнится.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также:

Какие пункты пропуска охватил сбой

По информации ведомства, сбой охватил все польские пункты пропуска, граничащие с Львовской и Волынской областями.

Сейчас польские специалисты работают над устранением технических неполадок.

Какая ситуация на границе сейчас

В ГПСУ отмечают, что по состоянию на данный момент осложнения движения нет.

"Накопление транспортных средств на въезд и выезд не зафиксировано. В то же время граждан просят учесть ситуацию при планировании поездок через границу с Польшей", — сообщили в ведомстве.

О восстановлении полноценной работы пунктов пропуска будет сообщено дополнительно.

Напомним, что польские фермеры провели очередную забастовку на границе с Украиной 23 января, протестуя против условий импорта украинской агропродукции в Польшу.

Также узнайте, почему на границе с Молдовой разворачивают украинских водителей и не пускают их в свою страну.

Польша пограничники сбой очереди на границе выезд за границу
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
