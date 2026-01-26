На авто впала бурулька — що робити, щоб отримати компенсацію пошкоджень

Бурулька на будинку. Фото:Pexels

Після затяжної завірюхи та міцних морозів в Україну йде потепління. В цей час на громадян чатує небезпека — бурульки, які можуть нанести шкоду вашому здоров'ю та майну.

Адвокат Роман Сімутін в Telegram розповів, як отримати відшкодування, якщо бурулька впаде та пошкодить ваше авто.

Як діяти, якщо бурулька впала на авто

Відповідальність. Юрист пояснив, що вчасно прибирати льодові нависання, доглядати та здійснювати благоустрій за будівлями та прибудинковими територіями зобов'язані ЖЕК, ОСББ або інші установи чи організації, на балансі яких знаходиться будівля.

Викликайте поліцію. Якщо уникнути неприємностей не вдалося і величезна бурулька пошкодила ваше авто — адвокат порадив першим кроком викликати поліцію, яка має скласти відповідний протокол. В документі має бути вказано, де саме сталася подія — місце, вулиця і номер будинку.

Фото та відеодокази. Водію буде необхідно зробити детальні фото та відео із прив'язкою до місцевості.

Свідки. Наступним кроком запишіть контактні дані людей, які бачили причину пошкодження авто. Згодом цих осіб можна буде залучити в суді в якості свідків.

Відео з камер. Також за можливості спробуйте отримати копії відеозаписів з камер спостереження чи відеореєстраторів авто, що були розташовані поруч.

Оцінка експерта. Зверніться до фахівця для оцінки нанесеної шкоди, збережіть усі квитанції та чеки для суду.

Шукаємо балансоутримувача. Щоб з'ясувати відповідального за пошкодження вашого авто можна звернутись із запитом до міської ради.

Зверніться до балансоутримувача чи суду. Якщо із ЖЕКом чи ОСББ не вдалося врегулювати ситуацію — зверніться до суду. Проте юрист попередив, що у випадку, якщо автомобіль був припаркований у недозволеному місці (під знаками, що забороняють стоянку та про небезпеку падіння бурульок) — сподіватися на компенсацію не варто.

