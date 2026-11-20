Пассажиры сдают багаж в аэропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Настоящий кошмар для путешественников — прибыть на долгожданный курорт и обнаружить, что чемодан с вещами поврежден. Иногда это может быть небольшая царапина или трещина, однако часто приходится нести непредвиденные расходы. Опытная путешественница рассказала, как получить компенсацию от авиакомпании в такой ситуации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы katrin_on_ice в социальной сети Instagram.

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Авиакомпания разбила чемодан

Путешественница пожаловалась, что ей сломали чемодан в аэропорту и отказали в полной компенсации.

Она призвала пассажиров всегда помнить: если вам разбили, повредили или сломали чемодан, ни в коем случае нельзя покидать зону прилета.

"Сразу же обратитесь к стойке Lost and Found. Мы летели польской компанией LOT, обратились к этой стойке, нам всё объяснили и дали заполнить документ", — поделилась девушка.

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У пассажира при себе должен быть паспорт, официальный посадочный талон и багажная бирка. Путешественница рассказала, что заполнила заявку о повреждении багажа, и ей выдали несколько документов. В них был штрих-код, по которому она должна была заполнить ещё одно заявление на возмещение средств в течение двух недель.

"Я сразу же заполнила эту заявку и указала приблизительную стоимость чемодана. Но вернуть всю стоимость мне отказали, так как требовали подтверждения цены", — добавила она.

Путешественница рассказала, что в LOT предложили ей компенсацию в размере 50% от стоимости чемодана. Она предоставила свои реквизиты и примерно через несколько недель получила компенсацию на свою карту.

Девушка подчеркнула, что для полной компенсации ущерба авиакомпанией очень важно сохранять чеки при покупке нового чемодана.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему даже с действующим паспортом пассажирам могут отказать в посадке на самолет. Многие страны устанавливают строгие требования к сроку действия загранпаспорта, и у документа должен быть обязательный запас. Соответствующие правила были введены для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств путешественник не оказался на территории чужой страны с просроченным паспортом.

Также Новини.LIVE писали, сколько пассажирских аэропортов работает в Польше и какой из них самый большой. В стране насчитывается 15 гражданских аэропортов, а лидером по пассажиропотоку остается варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена. Он расположен в 8–10 км от центра столицы и обслуживает рейсы во многие города Европы.